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Глава «новой церкви» Украины не намерен принимать весомых решений без томоса

16 декабря 2018, 17:09  •  96 • Украина
Митрополит «новой церкви» на Украине Епифаний Думенко заявил, что неканоническая церковная структура не будет принимать весомых решений до того, как получит томос об автокефалии. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
 
© Стрингер РИА Новости
 

«Томос — тот документ, который нас оформит юридически, как автокефальную, независимую церковь», — сказал он.

По словам Думенко, после получения документа церковная структура будет формировать «все соответствующие органы, которые будут управлять и участвовать в развитии новой церкви».

Ранее сообщалось, что константинопольский патриарх Варфоломей вручит томос об автокефалии Епифанию 6 января.

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