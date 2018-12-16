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Глава «новой церкви» Украины не намерен принимать весомых решений без томоса
16 декабря 2018, 17:09 • 96 • Украина
Митрополит «новой церкви» на Украине Епифаний Думенко заявил, что неканоническая церковная структура не будет принимать весомых решений до того, как получит томос об автокефалии. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
© Стрингер РИА Новости
«Томос — тот документ, который нас оформит юридически, как автокефальную, независимую церковь», — сказал он.
По словам Думенко, после получения документа церковная структура будет формировать «все соответствующие органы, которые будут управлять и участвовать в развитии новой церкви».
Ранее сообщалось, что константинопольский патриарх Варфоломей вручит томос об автокефалии Епифанию 6 января.
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