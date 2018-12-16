Глава «новой церкви» Украины не намерен принимать весомых решений без томоса

Митрополит «новой церкви» на Украине Епифаний Думенко заявил, что неканоническая церковная структура не будет принимать весомых решений до того, как получит томос об автокефалии. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

«Томос — тот документ, который нас оформит юридически, как автокефальную, независимую церковь», — сказал он.

По словам Думенко, после получения документа церковная структура будет формировать «все соответствующие органы, которые будут управлять и участвовать в развитии новой церкви».

Ранее сообщалось, что константинопольский патриарх Варфоломей вручит томос об автокефалии Епифанию 6 января.