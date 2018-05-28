Глава Якутии сообщил о своей отставке

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ЯКУТСК, 28 мая./ТАСС/. Глава Якутии Егор Борисов сообщил об уходе с поста главы региона.

"Хочу поблагодарить народ Якутии за доверие, президента России Владимира Владимировича Путина за поддержку и понимание, органы власти республики за сотрудничество", - написал он на своей странице в Instagram.

Борисов отметил, что принял "осознанное решение" и региону нужен новый руководитель.

"Что касается преемника, то я думаю, что это будет кадр из республики. Мы этим всегда занимались - подготовкой кадров, особенно молодых кадров, поэтому я в этом уверен", - сказал он ТАСС.

Новому главе Якутии следует сосредоточиться на исполнении майского указа Владимира Путина и других стратегических задачах, считает Борисов.

"Я предполагал в следующем году в выборах не участвовать. <...> Поэтому нужен человек, который прямо сначала [займется] реализацией программ президента - майские указы, стратегические задачи, по которым полностью совпадает та работа, которую мы вели", - добавил он.

Выборы главы Якутии должны пройти в единый день голосования 9 сентября, сообщила секретарь ЦИК РФ Майя Гришина.

"Поскольку время для назначения [выборов] есть, закон жестко определяет, что это второе воскресенье сентября ", - сказала она.