Глава Якутии объяснил, при каких условиях уедет работать в Москву

Глава Якутии Айсен Николаев рассказал, при каких условиях он намерен покинуть свой пост.

Глава Якутии Айсен Николаев намерен не покидать свой пост, даже если ему поступит предложене о работе в Москве.

Об этом глава республики заявил в интервью в программе "Антонимы" на телеканале RT во вторник, 10 августа.

Нет, я сейчас никуда отсюда точно не уехал бы, потому что много планов, которые я обещал людям реализовать, они еще не реализованы. Вот реализую, тогда уже можно думать

- заявил Николаев.

Ранее стало известно, что в Якутии и Иркутской области могут ввести межрегиональный режим ЧС из-за лесных пожаров.