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Глава Якутии объяснил, при каких условиях уедет работать в Москву

10 августа 2021, 19:20  •  59 • Политика
Глава Якутии Айсен Николаев рассказал, при каких условиях он намерен покинуть свой пост.
Глава Якутии Айсен Николаев намерен не покидать свой пост, даже если ему поступит предложене о работе в Москве.
Об этом глава республики заявил в интервью в программе "Антонимы" на телеканале RT во вторник, 10 августа.
Нет, я сейчас никуда отсюда точно не уехал бы, потому что много планов, которые я обещал людям реализовать, они еще не реализованы. Вот реализую, тогда уже можно думать
- заявил Николаев.
Ранее стало известно, что в Якутии и Иркутской области могут ввести межрегиональный режим ЧС из-за лесных пожаров.

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