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Глава Якутии объяснил, при каких условиях уедет работать в Москву
10 августа 2021, 19:20 • 59 • Политика
Глава Якутии Айсен Николаев рассказал, при каких условиях он намерен покинуть свой пост.
Глава Якутии Айсен Николаев намерен не покидать свой пост, даже если ему поступит предложене о работе в Москве.
Об этом глава республики заявил в интервью в программе "Антонимы" на телеканале RT во вторник, 10 августа.
- заявил Николаев.
Ранее стало известно, что в Якутии и Иркутской области могут ввести межрегиональный режим ЧС из-за лесных пожаров.
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