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Глава WBO заявил, что Усик должен стать следующим соперником Джошуа

08 декабря 2019, 14:24  •  141 • Украина
Президент Всемирной боксёрской организации (WBO) Пако Валькарсель заявил, что британец Энтони Джошуа в течение 180 дней должен провести обязательную защиту титула в бою с украинцем Александром Усиком.
 
© Matt Wilkinson/imago sportfotodienst globallookpress.com
 

«Столкновения в дюнах» завершились... Теперь следующим будет столкновение претендентов. Обязательный претендент WBO — Усик, бой должен произойти в течение 180 дней», — написал Валькарсель в своём Twitter.

Накануне британец одержал победу по очкам над мексиканцем Энди Руисом и во второй раз в карьере завоевал титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBO, IBF.

Усик в октябре победил американца Чазза Уизерспуна в дебютном бою в тяжёлом весе.

Ранее Джошуа рассказал, кто помогал ему готовиться к бою с Руисом.

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