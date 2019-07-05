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Глава ВЦИОМа рассказал о преемнике Путина: Его ждет "новая большая война" и атака заморских "печенек"

05 июля 2019, 15:09  •  139 • Политика
Глава ВЦИОМа обрисовал образ возможного преемника Владимира Путина. Рассказывая о новом лидере России, он отметил: его ждет "новая большая война" и атака заморских "печенек".
Глава Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров описал преемника президента России Владимира Путина. Фактически описал портрет следующего лидера России, который ему кажется наиболее логичным - по опыту проведенных ранее исследований. Комментарий Федоров дал "Российской газете".
По словам главы ВЦИОМа, образ, который можно набросать прямо сейчас, - это вариант "с той или иной долей точности", своего рода типаж, вероятно, приятный жителям России.
"Это может быть человек поколения 40-50-летних, современный, динамичный, с опытом государственного управления", - поясняет Федоров.
Но есть и главная черта, которой должен обладать преемник. Это "сильный характер", сдобренный большой долей патриотизма.
"...который никогда не пожертвует самостоятельностью России, ее суверенитетом и статусом великой державы ради заморских "печенек", - добавил Валерий Федоров.
Среди других качеств - высокая доля личной ответсвенности, желание не только управлять Россией, но и отстаивать интересы граждан на международной арене - "на "концерте" великих держав", сказал Федоров. По всей видимости, только такой человек сможет спасти Россию от "новой большой войны", поскольку именно таким исходом может закончиться "глобальная турбулентность", наблюдаемая сегодня, размышлял Федоров.
Кстати, Федоров полагает, что в 2024 году России в любом случае придется искать преемника Путину. Ясно, что полномочия президента России Путина заканчиваются именно в этот год. Но конспирологи полагали, что президент изменит конституцию, чтобы задержаться в должности. Федоров не думает, что такой вариант возможен.
"Президент уже неоднократно показал, что лично "под себя" он конституцию править не готов", - сказал Федоров, напомнив, что в 2007 году Путин не менял документ, значит, и в 2023 году не будет делать таких шагов.

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