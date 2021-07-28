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Глава ВЦИОМ рассказал о шансах новых партий на выборах в Госдуму

28 июля 2021, 05:00  •  107 • Политика
Большинство представленных на выборах в Госдуму новых партий не располагают необходимым количеством ресурсов для создания полноценной фракции в федеральном парламенте, что делает участников выборов уязвимыми и неподготовленными к воплощению своих амбиций. Об этом в среду, 28 июля, рассказал генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.
По его словам, новые партии в большинстве своем не располагают полным набором необходимых для реализации поставленных целей ресурсов: в распоряжении одних участников — финансовые средства, других — идейные, третьих — «яркие персоны». Тем не менее Федоров отметил, что у конкурентов не было ни времени, ни нормальных организаторов, чтобы выстроить общероссийскую партийную структуру. Новым партиям нужно предъявить «собственные ресурсы, возможности».
Федоров также обратил внимание на то, что шанс обновления партийной системы с точки зрения последних двух лет можно было охарактеризовать как высокий.
«Но трезво оценивая список новых партий, которые дошли до старта выборов в Госдуму, мы должны признать: большинство из них бездарно растратило это время и не смогло собрать оптимальный набор ресурсов, необходимый для прохождения в Государственную думу. У большинства есть что-то одно. Этого недостаточно, речь идет не об одномандатном округе, не о мэрии небольшого города. Речь идет о том, чтобы создать фракцию в федеральном парламенте. Это огромные усилия, это набор большого числа разных ресурсов. Решить эту задачу партиям-новичкам, на мой взгляд, оказалось не по силам», — поделился генеральный директор ВЦИОМ в своем комментарии телеканалу РЕН ТВ.
В то же время весьма высокий результат у таких партий, как «Новые люди» и «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» отметил директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский.
«За место второй партии — однозначно. За место главной оппозиционной — однозначно. За место пятой партии, которая, возможно, тоже пройдет в Госдуму, идет громадная конкуренция. Это нам дает понять, что вопрос не в том, сколько партий участвует», — рассказал директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин.
Выборы в Госдуму VIII созыва пройдут с 17 по 19 сентября. Дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.
Одновременно с выборами в ГД должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.
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