Глава ВЦИОМ "расставил точки над i" в "падающем" рейтинге Путина

Ранее прошла информация о том, что рейтинг доверия жителей России к своему президенту Владимиру Путину якобы падает. Однако, на деле всё оказалось совсем иначе.

Свежие цифры статистики о "падающем" рейтинге Путина озвучил глава Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федотов. Прежде чем познакомить с цифрами за первые пять месяцев этого года он уточнил, что хотел бы "расставить точки над i".

Федотов напомнил, что в январе деятельность главы государства одобряли 62% граждан России. А в мае рейтинг доверия Путина составил 66%. то есть налицо "рост, а не падение".

Кроме того, как отмечает ФАН, высокий рейтинг доверия показали и два министра: глава Минобороны России Сергей Шойгу занял вторую строчку, набрав 14,8%, глава МИД РФ Сергей Лавров - третью с 13% голосов.