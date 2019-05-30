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Глава ВЦИОМ "расставил точки над i" в "падающем" рейтинге Путина
30 мая 2019, 08:09 • 77 • Политика
Глава ВЦИОМ Валерий Федотов прокомментировал информацию о якобы "падающем" рейтинге президента России Владимира Путина и отметил, что хотел бы "расставить точки над i". Эксперт уточнил, что в январе рейтинг доверия главы государства составил 62%, а уже в мае - 66%. То есть налицо рост, а не падение.
Ранее прошла информация о том, что рейтинг доверия жителей России к своему президенту Владимиру Путину якобы падает. Однако, на деле всё оказалось совсем иначе.
Свежие цифры статистики о "падающем" рейтинге Путина озвучил глава Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федотов. Прежде чем познакомить с цифрами за первые пять месяцев этого года он уточнил, что хотел бы "расставить точки над i".
Федотов напомнил, что в январе деятельность главы государства одобряли 62% граждан России. А в мае рейтинг доверия Путина составил 66%. то есть налицо "рост, а не падение".
Кроме того, как отмечает ФАН, высокий рейтинг доверия показали и два министра: глава Минобороны России Сергей Шойгу занял вторую строчку, набрав 14,8%, глава МИД РФ Сергей Лавров - третью с 13% голосов.
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