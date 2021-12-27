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Глава ВЦИОМ отметил рост опасений россиян из-за военного конфликта

27 декабря 2021, 02:10  •  88 • Политика
Общество опасается нового военного конфликта, рассказал в интервью «Известиям» гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров.
«Резко выросла оценка наличия внешней военной угрозы России. Она до этого пару лет снижалась, а сейчас очень значимо выросла. Ощущения очень тревожные, внешний контекст меняется. Конечно, людям это не нравится, вызывает страх, фрустрацию и надежду, что удастся избежать конфронтации», — отметил Федоров.
Он также добавил, что любые признаки новой разрядки в отношениях с Западом воспринимаются очень позитивно.
Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:
«Не будет никакого тотального возвращения к допандемийной жизни»
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