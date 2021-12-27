Глава ВЦИОМ назвал самых популярных иностранных политиков у россиян

Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров в интервью «Известиям» назвал самых популярных зарубежных политиков среди россиян.

«Си Цзиньпин. За ним — Нурсултан Назарбаев и Александр Лукашенко. Белорусский лидер после выборов 2020 года сбавил обороты. Но ещё держится», — перечислил Федоров.

Он также добавил, что самыми дружественными странами наши граждане считают Китай, Казахстан и Белоруссию. «Новых союзников пока не образовалось, противников новых тоже не стало», резюмировал Федоров.

Кроме того, во время беседы гендиректор ВЦИОМ перечислил самые волнующие россиян вопросы, рассказал об отношении граждан к Госдуме, а также отметил рост опасений граждан из-за возможного военного конфликта.

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