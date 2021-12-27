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Глава ВЦИОМ назвал самых популярных иностранных политиков у россиян

27 декабря 2021, 06:15  •  48 • Политика
Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров в интервью «Известиям» назвал самых популярных зарубежных политиков среди россиян.
«Си Цзиньпин. За ним — Нурсултан Назарбаев и Александр Лукашенко. Белорусский лидер после выборов 2020 года сбавил обороты. Но ещё держится», — перечислил Федоров.
Он также добавил, что самыми дружественными странами наши граждане считают Китай, Казахстан и Белоруссию. «Новых союзников пока не образовалось, противников новых тоже не стало», резюмировал Федоров.
Кроме того, во время беседы гендиректор ВЦИОМ перечислил самые волнующие россиян вопросы, рассказал об отношении граждан к Госдуме, а также отметил рост опасений граждан из-за возможного военного конфликта.
Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:
«Не будет никакого тотального возвращения к допандемийной жизни»
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