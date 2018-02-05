|
Глава ВТБ назвал "кремлевский список" США "прелюдией" к новым санкциям
05 февраля 2018, 23:39 • 78 • Политика
МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Глава ВТБ Андрей Костин назвал составленный министерством финансов США "кремлевский список", в который, в частности, был включен сам Костин, "прелюдией" к новым санкциям. Об этом он сказал в понедельник в интервью программе "60 минут" на телеканале "Россия 1".
"Мне кажется, этот список - некая прелюдия к новым санкциям, которые, по заявлению министра финансов США [Стивена Мнучина], готовятся", - сказал Костин.
Он выразил мнение, что серьезность возможных санкций будет зависеть от баланса сил между администрацией президента США Дональда Трампа и его противниками. "В ближайшее время мы, наверное, увидим какое-то развитие событий и насколько серьезными будут эти шаги, но какие-то шаги, наверное, стоит ожидать", - заключил Костин.
В "кремлевский список" оказались включены 114 российских политиков и 96 бизнесменов. При этом американское ведомство отмечало, что попадание в список, в который вошли премьер-министр Дмитрий Медведев, все его заместители, а также все 22 российских министра, не означает обязательного введения санкций.
Подпишитесь на нас
78
Похожие новости
Новости партнеров
Loading...
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
05 февраля 2018, 09:24
|
03 февраля 2018, 11:39
|
30 января 2018, 05:28
|
04 февраля 2018, 00:39
|
30 января 2018, 14:54
|
31 января 2018, 02:24
|
05 февраля 2018, 04:24