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Глава ВОЗ заявил о возможности повернуть вспять вспышку COVID-19. Есть два условия
11 августа 2020, 20:50 • 37 • В мире
Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил о "зелёных ростках надежды" в борьбе с коронавирусом и сообщил о возможности повернуть вспять вспышку COVID-19. Но есть два условия, отметил эксперт.
Уже на этой неделе, по словам главы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Гебрейесуса, число зарегистрированных случаев COVID-19 достигнет 20 миллионов, а количество смертей - 750 тысяч. Об этом он заявил на брифинге для СМИ.
В то же время, как считает глава ВОЗ, есть "зелёные ростки надежды" в борьбе с коронавирусом.
"Неважно, где находится страна, регион, город или посёлок - никогда не поздно повернуть вспять вспышку болезни", - высказал уверенность Гебрейесус.
Но при этом обратил внимание на два условия для эффективного противодействия пандемии: постараться должны и власти, и сами люди.
"Лидеры должны активизировать свои действия, а граждане должны принять новые меры", - подчеркнул эксперт.
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