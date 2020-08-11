Глава ВОЗ заявил о возможности повернуть вспять вспышку COVID-19. Есть два условия

Уже на этой неделе, по словам главы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Гебрейесуса, число зарегистрированных случаев COVID-19 достигнет 20 миллионов, а количество смертей - 750 тысяч. Об этом он заявил на брифинге для СМИ.

В то же время, как считает глава ВОЗ, есть "зелёные ростки надежды" в борьбе с коронавирусом.

"Неважно, где находится страна, регион, город или посёлок - никогда не поздно повернуть вспять вспышку болезни", - высказал уверенность Гебрейесус.

Но при этом обратил внимание на два условия для эффективного противодействия пандемии: постараться должны и власти, и сами люди.

"Лидеры должны активизировать свои действия, а граждане должны принять новые меры", - подчеркнул эксперт.