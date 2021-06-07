Глава ВОЗ предупредил о "катастрофических последствиях" для невакцинированных

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус предупредил о "катастрофических последствиях" для невакцинированных. Он также упомянул о варианте COVID-19 под названием "Дельта".

В ходе брифинга в Женеве Гебрейесус назвал вызывающей обеспокоенность глобальную передачу вариантов (штаммов) коронавируса. Одним из таких штаммов, который начал быстро появляться в разных странах и регионах, является вариант "Дельта". Этот индийский штамм.

Глава ВОЗ подчеркнул: для тех, кто ещё не вакцинировался, могут наступить "катастрофические последствия". Он объяснил, что к ним, вероятно, приведёт слишком быстрая отмена ограничительных мер.

"Слишком быстрое снятие ограничений может иметь катастрофические последствия для тех, кто ещё не вакцинирован", - произнёс Гебрейесус.

В конце мая ВОЗ решила называть штаммы коронавируса буквами греческого алфавита, чтобы не обижать другие страны. "Британский" коронавирус стал "Альфой", а "южноамериканский" - "Бетой", бразильский - "Гаммой", индийские - "Дельтой" и "Каппой".

С момента появления SARS-CoV-2 было зарегистрировано более 173 миллионов заражений. Свыше 3,7 миллиона человек умерли. По данным Университета Джона Хопкинса, прививки к вечеру 7 июня были сделаны 2,13 миллиарда человек. Лидером по количеству инфицированных многие месяцы являются США. Далее в списке Индия, Бразилия, Франция и Турция. Россия опустилась на шестое место.