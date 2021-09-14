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Глава ВОЗ подтвердил дискриминацию из-за ковид-паспортов

14 сентября 2021, 20:05  •  120 • В мире
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус подтвердил дискриминацию из-за ковид-паспортов. Он объяснил это "вакцинным неравенством".
На пресс-конференции в Женеве Гебрейесус заявил, что организация не хотела бы вводить ковид-паспорта в качестве обязательного условия для путешествий.
"Это было бы средство дискриминации и не помогло бы", - считает глава ВОЗ.
Однако он допустил, что это условие будет введено. Более того, организация уже ведёт работу с государствами, чтобы выработать унифицированный вариант ковид-паспортов.
По словам Гебрейесуса, в мире введено 5,7 миллиарда доз вакцин для профилактики COVID-19. Но только 2% от этого числа пришлось на Африку. Из-за этого жители данного континента всё ещё под угрозой заражения "смертельным вирусом, против которого многие другие люди по всему миру имеют защиту".
Глава ВОЗ считает, что "вакцинное неравенство" дестабилизирует социальную и экономическую ситуацию и ведёт к появлению новых штаммов SARS-CoV-2, которые снижают эффективность существующих прививок.

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