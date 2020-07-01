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Глава ВОЗ отрезвил всех "суровой реальностью": Пандемия ускоряется

01 июля 2020, 21:00  •  82 • В мире
Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус отрезвил всех "суровой реальностью", связанной с коронавирусной инфекцией. Он объяснил, что пандемия сейчас только ускоряется.
"У вируса имеется всё ещё большое пространство для продвижения", - сказал он на брифинге в Женеве.
По словам Гебрейесуса, "суровая реальность состоит в том, что пандемия пока даже не приблизилась к завершению".
"Хотя многие страны достигли в целом прогресса, пандемия ускоряется", - подчеркнул глава ВОЗ.
Он также сообщил о том, что на этой неделе состоится совещание экспертов для оценки прогресса в исследованиях и оценке приоритетов в борьбе с коронавирусом. Глава организации напомнил о том, что сегодня, 30 июня, исполняется ровно полгода после получения в ВОЗ первых сообщений о вспышке инфекции. Он подчеркнул, что эта дата совпала с "достижением уровня в 10 млн заразившихся коронавирусом и 500 тыс. смертей.

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