Глава ВОЗ отрезвил всех "суровой реальностью": Пандемия ускоряется

"У вируса имеется всё ещё большое пространство для продвижения", - сказал он на брифинге в Женеве.

По словам Гебрейесуса, "суровая реальность состоит в том, что пандемия пока даже не приблизилась к завершению".

"Хотя многие страны достигли в целом прогресса, пандемия ускоряется", - подчеркнул глава ВОЗ.

Он также сообщил о том, что на этой неделе состоится совещание экспертов для оценки прогресса в исследованиях и оценке приоритетов в борьбе с коронавирусом. Глава организации напомнил о том, что сегодня, 30 июня, исполняется ровно полгода после получения в ВОЗ первых сообщений о вспышке инфекции. Он подчеркнул, что эта дата совпала с "достижением уровня в 10 млн заразившихся коронавирусом и 500 тыс. смертей.