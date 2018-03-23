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Глава Волоколамского района Подмосковья отправлен в отставку

23 марта 2018, 18:09  •  72 • Политика

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Глава Волоколамского района Московской области Евгений Гаврилов отправлен в отставку, сообщила в пятницу пресс-служба губернатора Подмосковья.

В сообщении уточняется, что муниципалитет возглавит один из наиболее эффективных руководителей органов местного самоуправления Московской области - Андрей Вихарев, занимающий в настоящее время должность главы г. о. Лосино-Петровский.

21 марта 76 школьников из Волоколамского района Московской области обратились к врачам из-за плохого самочувствия, которое они связывали с произошедшим в ночью выбросом свалочного газа с мусорного полигона "Ядрово". Шестеро из них были госпитализированы, согласно официальной позиции властей, из-за сопутствующих и обострения хронических заболеваний. Результаты проб крови на настоящий момент не подтвердили версию об отравлении детей свалочным газом, но еще не все анализы готовы.

Ранее местные жители жаловались на плохие условия жизни вблизи полигона "Ядрово" и неприятный запах, распространяющийся со свалки. 3 и 10 марта в Волоколамском районе прошли митинги, его участники требовали закрыть и рекультивировать полигон и уволить несколько должностных лиц. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил решить проблему до 15 июня и взял ее на личный контроль. До этого времени нидерландская компания Multriwell должна возвести и запустить на свалке систему сжигания свалочного газа.

Воробьев заявил, что "Ядрово" перестанет источать неприятный запах к 15 июня. В качестве временной меры власти приняли решение в случае новых выбросов газа со свалки переносить начало занятий в школах и детских садах на два часа позже: с 08:30 на 10:30 мск.

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