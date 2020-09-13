Глава военной разведки Британии предупредил о рисках: "Путин нападёт"

По словам генерал-лейтенанта Хокенхалла , и Москва, и Пекин представляют серьёзную угрозу для Лондона благодаря разработке нового оружия. Китай обладает крупнейшим в мире флотом, состоящим из 350 кораблей (для сравнения: ВМС США насчитывают 293 корабля), самыми современными баллистическими ракетами и продвинутой авиационной техникой. В частности, Хокенхалл отметил истребители пятого поколения J-20 и тяжёлые транспортники Y-20. Кроме того, у Китая есть 200 ядерных боеголовок.

Россия же разработала "гиперзвуковой аппарат, способный доставить ядерный заряд" (вероятнее всего, речь идёт о ракетном комплексе "Авангард"), высокоскоростной подводный беспилотник "Посейдон" (тоже может нести ядерное оружие), современные подлодки и глубоководные дроны, которые представляют угрозу для подводных кабелей. В случае военного конфликта они могут отключить противнику связь и интернет.