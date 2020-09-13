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Глава военной разведки Британии предупредил о рисках: "Путин нападёт"
13 сентября 2020, 21:50 • 118 • Политика
Британские военные в панике из-за укрепления военного потенциала России и Китая. Глава военной разведки Великобритании Джим Хокенхалл предупредил о военных рисках: "Путин нападёт".
По словам генерал-лейтенанта Хокенхалла, и Москва, и Пекин представляют серьёзную угрозу для Лондона благодаря разработке нового оружия. Китай обладает крупнейшим в мире флотом, состоящим из 350 кораблей (для сравнения: ВМС США насчитывают 293 корабля), самыми современными баллистическими ракетами и продвинутой авиационной техникой. В частности, Хокенхалл отметил истребители пятого поколения J-20 и тяжёлые транспортники Y-20. Кроме того, у Китая есть 200 ядерных боеголовок.
Россия же разработала "гиперзвуковой аппарат, способный доставить ядерный заряд" (вероятнее всего, речь идёт о ракетном комплексе "Авангард"), высокоскоростной подводный беспилотник "Посейдон" (тоже может нести ядерное оружие), современные подлодки и глубоководные дроны, которые представляют угрозу для подводных кабелей. В случае военного конфликта они могут отключить противнику связь и интернет.
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