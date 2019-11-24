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Глава ВМС США, согласившийся с военными преступлениями убийцы пленника, не готов уйти в отставку
24 ноября 2019, 19:09 • 117 • Политика
Глава ВМС США Ричард Спенсер прокомментировал сообщения СМИ о своём скором уходе в отставку. Отмечалось, что он в отличие от Дональда Трампа был согласен с оправданием спецназовца Галлахера, убившего пленного в Ираке. Президент позицию не разделил и будто бы настаивал на увольнении.
Министр военно-морских сил США Ричард Спенсер ответил на публикации СМИ о своём скором уходе в отставку в связи с несогласием с политикой президента США Дональда Трампа. По словам Спенсера, в отставку он не собирается. Добавим, журналисты настаивали, что спор Трампа и Спенсера связан с осуждённым военнослужащим Эдвардом Галлахером.
Как сообщает агентство AP, Спенсер видел твиты Трампа, где тот выступает в защиту Галлахера. Однако он не считает их приказом.
Дело Галлахера - фактическое доказательство зверств американцев в Ираке. Американский военный был обвинён в военных преступлениях. Проходя службу в спецназе ВМС США, он убил взятого в плен боевика ИГИЛ (организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена), после чего демонстрировал фотографии с его телом. Кроме того, Галлахера обвинили в убийствах мирных граждан и угрозах в отношении тех, кто знал о преступлениях. Сомнений в виновности не было, однако военный суд США оправдал фигуранта по большей части эпизодов. Галлахер был просто понижен в должности и лишён ряда выплат. Трамп такое решение осудил, и якобы после этого у него возник конфликт с собственными военными.
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