Глава ВМС США, согласившийся с военными преступлениями убийцы пленника, не готов уйти в отставку

Министр военно-морских сил США Ричард Спенсер ответил на публикации СМИ о своём скором уходе в отставку в связи с несогласием с политикой президента США Дональда Трампа. По словам Спенсера, в отставку он не собирается. Добавим, журналисты настаивали, что спор Трампа и Спенсера связан с осуждённым военнослужащим Эдвардом Галлахером.

Как сообщает агентство AP, Спенсер видел твиты Трампа, где тот выступает в защиту Галлахера. Однако он не считает их приказом.

Дело Галлахера - фактическое доказательство зверств американцев в Ираке. Американский военный был обвинён в военных преступлениях. Проходя службу в спецназе ВМС США, он убил взятого в плен боевика ИГИЛ (организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена), после чего демонстрировал фотографии с его телом. Кроме того, Галлахера обвинили в убийствах мирных граждан и угрозах в отношении тех, кто знал о преступлениях. Сомнений в виновности не было, однако военный суд США оправдал фигуранта по большей части эпизодов. Галлахер был просто понижен в должности и лишён ряда выплат. Трамп такое решение осудил, и якобы после этого у него возник конфликт с собственными военными.