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Глава УПЦ КП заявил о необходимости смены названия УПЦ МП
26 октября 2018, 12:39 • 72 • Украина
Глава неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет заявил, что Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП) должна сменить своё название.
© Michael Kudryavtsev/Russian Look globallookpress.com
Об этом сообщает ТАСС.
Как заявил Филарет на пресс-конференции в Киеве, так называемый объединительный собор по созданию единой поместной украинской церкви должен изменить название УПЦ МП на Российскую православную церковь на Украине.
«Те православные, духовенство, епископы и верующие, которые не захотят быть в УПЦ (Киевского патриархата. — RT), должны назваться Российской православной церковью на Украине», — сказал он.
Ранее сообщалось, что пресс-секретарь УПЦ КП Евстратий Зоря заявил, что синод добавил в полный титул своего предстоятеля Киево-Печерскую и Почаевскую лавры.
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