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Глава УПЦ КП заявил, что Киево-Печерская лавра будет передана в собственность украинской церкви
02 августа 2018, 11:24 • 99 • Украина
Предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет заявил, что Киево-Печерскую и Почаевскую лавры передадут в собственность УПЦ КП.
© Vyacheslav Maevskiy globallookpress.com
Об этом он заявил в интервью телеканалу «Прямой».
По его словам, «у Московского патриархата нет никакой собственности на Украине».
Он заявил, что Киево-Печерская и Почаевская лавры являются собственностью украинского государства.
«Но когда будет здесь украинская церковь признана, то Лавру — и одну, и вторую — передадут украинской церкви. Потому что это украинская святыня», — приводит слова Филарета пресс-служба УПЦ КП.
Ранее патриарх Кирилл заявил, что попытки оторвать УПЦ от Московского патриархата приведут к катастрофе.
На Украине сейчас действует каноническая Украинская православная церковь (УПЦ МП), которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата.
Украинская православная церковь Киевского патриархата канонически не признана. Кроме того, на Украине также есть непризнанная Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ).
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