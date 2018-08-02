Глава УПЦ КП заявил, что Киево-Печерская лавра будет передана в собственность украинской церкви

Предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет заявил, что Киево-Печерскую и Почаевскую лавры передадут в собственность УПЦ КП.

Об этом он заявил в интервью телеканалу «Прямой».

По его словам, «у Московского патриархата нет никакой собственности на Украине».

Он заявил, что Киево-Печерская и Почаевская лавры являются собственностью украинского государства.

«Но когда будет здесь украинская церковь признана, то Лавру — и одну, и вторую — передадут украинской церкви. Потому что это украинская святыня», — приводит слова Филарета пресс-служба УПЦ КП.

Ранее патриарх Кирилл заявил, что попытки оторвать УПЦ от Московского патриархата приведут к катастрофе.

На Украине сейчас действует каноническая Украинская православная церковь (УПЦ МП), которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата.

Украинская православная церковь Киевского патриархата канонически не признана. Кроме того, на Украине также есть непризнанная Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ).