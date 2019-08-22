|
Глава УПЦ КП подал в суд на представителя ПЦУ
22 августа 2019, 13:24 • 57 • Украина
Замглавы управления внешних церковных связей неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ) Евстратий Зоря заявил, что лидер неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет (Денисенко) подал на него в суд.
© РИА Новости
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
«Из канцелярии митрополии мне передали, что пришло письмо из Шевченковского суда. Патриарх Филарет судится с архиепископом Евстратием о защите чести и достоинства», — написал Зоря.
По его словам, ранее аналогичные иски к нему уже подавали мужской монастырь при Киево-Печерской лавре и Союз православных журналистов, но истцы якобы суд проиграли.
Ранее депутат Верховной рады Евгений Мураев назвал ПЦУ мертворождённой структурой.
В июле глава УПЦ КП Филарет выразил мнение, что у ПЦУ нет будущего.
Политический аналитик и публицист Юрий Голубь в беседе с ФАН оценил получение Украиной томоса об автокефалии.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
57
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
18 августа 2019, 15:24
|
21 августа 2019, 01:54
|
19 августа 2019, 04:24
|
16 августа 2019, 20:54
|
16 августа 2019, 04:54
|
18 августа 2019, 13:39
|
17 августа 2019, 13:09