Глава УПЦ КП намерен призвать депутатов Рады переименовать УПЦ МП

Глава неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет намерен призвать депутатов Верховной рады Украины переименовать Украинскую православную церковь Московского патриархата (УПЦ МП).

Об этом сообщает парламентская газета «Голос Украины».

«Чего мы будем требовать? Чтобы на Украине была УПЦ и чтобы РПЦ не пряталась под названием «украинской», будучи по сути российской. И поэтому мы будем просить Верховную раду, чтобы она приняла закон о том, что на Украине одна православная церковь, а вторая православная церковь должна называться русской», — сказал он.

Ранее Филарет уже заявлял, что УПЦ МП должна сменить своё название.