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Глава УПЦ КП намерен призвать депутатов Рады переименовать УПЦ МП

07 ноября 2018, 13:54  •  56 • Украина
Глава неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет намерен призвать депутатов Верховной рады Украины переименовать Украинскую православную церковь Московского патриархата (УПЦ МП).
 
© Michael Kudryavtsev/Russian Look globallookpress.com
 

Об этом сообщает парламентская газета «Голос Украины».

«Чего мы будем требовать? Чтобы на Украине была УПЦ и чтобы РПЦ не пряталась под названием «украинской», будучи по сути российской. И поэтому мы будем просить Верховную раду, чтобы она приняла закон о том, что на Украине одна православная церковь, а вторая православная церковь должна называться русской», — сказал он.

Ранее Филарет уже заявлял, что УПЦ МП должна сменить своё название.

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