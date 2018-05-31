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Глава УПЦ КП Филарет заявил о возможности получения автокефалии в июле
31 мая 2018, 15:09 • 109 • Украина
Глава Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет заявил, что Украинская поместная православная церковь может получить автокефалию уже в июле.
© Global Look Press
Об этом он заявил «24 каналу».
«Есть все надежды, что в ближайшее время — я думаю, это будет в июле — мы получим томос и автокефалию», — сказал он.
Ранее президент Украины Пётр Порошенко выразил надежду, что Украинская православная церковь получит автокефалию.
В апреле украинский лидер заявил, что страна близка к созданию автокефальной поместной церкви. В Польше инициативу Украины не поддержали.
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