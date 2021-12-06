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Глава управления администрации президента выдвинул обвинение противникам вакцинации

06 декабря 2021, 15:30  •  170 • Политика
О противниках вакцинации от ковида высказался глава управления администрации президента России Сергей Новиков. Чиновник выдвинул обвинение.
Начальник управления по общественным проектам администрации президента России Сергей Новиков заявил, что отрицание вакцинации от коронавируса - это стратегия уничтожения народа нашей страны, а не просто выражение мнения. Новиков не согласен с тезисами так называемых антиваксеров, которые не считают вакцины действенной мерой, - "надо ещё подумать, пусть она сначала ещё себя оправдает".
"Между тем каждый день будет умирать тысяча человек. И как бы считается, что это всё просто гражданское общество, демократия, свобода выражений собственного мнения", - объяснил Новиков позицию, выступая на семинаре "Без срока давности" в понедельник, 6 декабря.
Сергей Новиков призвал каждого понять, что массовая вакцинация от коронавируса необходима. А иные позиции лишь вредят. Помимо всего прочего, Новиков напомнил, как в ходе Великой Отечественной войны Адольф Гитлер призывал командующих на оккупированных территориях лишать русских возможности прививаться и использовать средства гигиены. Вместо этого людей снабжали табаком и алкоголем.
"Это была его (Гитлера - ред.) экономическая стратегия по уничтожению населения Советского Союза", - напомнил Новиков, чьи слова цитируют РИА Новости.
Отметим, по данным на 3 декабря, первый компонент вакцины в России получили более 72 млн человек. Полностью привиты 64 млн человек. Таким образом, уровень коллективного иммунитета составил 53,7%. Для защиты от пандемии необходим 80%-ный коллективный иммунитет.

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