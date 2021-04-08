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Глава Ульяновской области Сергей Морозов ушёл в отставку

08 апреля 2021, 14:00  •  86 • Политика
В отставку ушёл глава Ульяновской области Сергей Морозов.
Принято решение об отставке главы Ульяновской области. Должность оставил Сергей Морозов.

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