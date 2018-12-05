Глава «Укрпочты» из-за холода решился на шантаж газовиков

Генеральный директор компании «Укрпочта» Игорь Смелянский на странице в соцсети оставил «последнее китайское» предупреждение облгазам, отключающим газ в отделениях. По его словам, если газовые предприятия будут перекрывать тепло, то «Укрпочта» решится на шантаж и откажется доставлять сбор платежей с населения.

«Укрпочта» может перестать собирать и доставлять платежи за отопление с украинцев, если газовики перекроют отопление в отделениях. Об этом на странице в соцсети предупредил генеральный директор компании Игорь Смелянский.

Он отметил, что тенденция налицо: во многих отделениях «Укрпочты» отключают газ.

Смелянский подчеркнул, что сотрудники не будут работать при морозах, что повлечет за собой провал работы «Укрпочты». При этом, указал он, соответственно, прекратится доставка счетов и сбор платежей, передает РИА ФАН.

После объяснения положения он призвал облгазы «прекратить беспредел».

«Вы перекроете нам тепло - мы вам перекроем доставку счетов и сбор платежей, так как в холоде работать никто не будет. Это мое последнее китайское», - написал представитель почтовой службы, пообещав, что в ситуации обязательно разберутся и выяснят, кто в этом виноват.

Ранее украинский парламент поднял тарифы на газ для населения. Повышение тарифов связано с требованием МВФ для получения Киевом кредитов.