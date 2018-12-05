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Глава «Укрпочты» из-за холода решился на шантаж газовиков

05 декабря 2018, 05:09  •  90 • В мире
Генеральный директор компании «Укрпочта» Игорь Смелянский на странице в соцсети оставил «последнее китайское» предупреждение облгазам, отключающим газ в отделениях. По его словам, если газовые предприятия будут перекрывать тепло, то «Укрпочта» решится на шантаж и откажется доставлять сбор платежей с населения.
«Укрпочта» может перестать собирать и доставлять платежи за отопление с украинцев, если газовики перекроют отопление в отделениях. Об этом на странице в соцсети предупредил генеральный директор компании Игорь Смелянский.
Он отметил, что тенденция налицо: во многих отделениях «Укрпочты» отключают газ.
Смелянский подчеркнул, что сотрудники не будут работать при морозах, что повлечет за собой провал работы «Укрпочты». При этом, указал он, соответственно, прекратится доставка счетов и сбор платежей, передает РИА ФАН.
После объяснения положения он призвал облгазы «прекратить беспредел».
«Вы перекроете нам тепло - мы вам перекроем доставку счетов и сбор платежей, так как в холоде работать никто не будет. Это мое последнее китайское», - написал представитель почтовой службы, пообещав, что в ситуации обязательно разберутся и выяснят, кто в этом виноват.
Ранее украинский парламент поднял тарифы на газ для населения. Повышение тарифов связано с требованием МВФ для получения Киевом кредитов.

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