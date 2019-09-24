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Глава «Укроборонпрома» встретился с советником президента США

24 сентября 2019, 20:54  •  67 • Украина
Генеральный директор концерна «Укроборонпром» Айварас Абромавичус в рамках встречи со старшим советником президента США по вопросам оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Украины Дональдом Винтером заявил о реформировании украинской оборонной промышленности.
 
© РИА Новости
 

Об этом сообщает пресс-служба концерна «Укроборонпром».

«Укроборонпром» проведёт тщательную ревизию эффективности своих предприятий-участников и трансформируется в холдинговую компанию, главный офис которой будет центром принятия ключевых решений, а концерн в целом станет активным участником процесса развития отрасли», — цитирует Абрамавичуса пресс-служба.

Как отмечается, в ходе встречи стороны обсудили важность приведения устава концерна в соответствие стандартам Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), что позволит вовлекать предприятия «Укрооборонпрома» в международную кооперацию.

Абрамавичус назвал украинскую армию главным клиентом концерна, а Министерство обороны Украины — партнёром №1.

В «Укроборонпроме» также рассказали о планах по реструктуризации активов, привлечению инвестиций и модернизации производственных мощностей.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро возбудило уголовное производство в отношении бывшего генерального директора концерна «Укроборонпром» Павла Букина.

12 сентября Государственное бюро расследований Украины провело в «Укроборонпроме» обыски.

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