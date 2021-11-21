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Глава украинской разведки назвал дату «вторжения» России

21 ноября 2021, 20:50  •  289 • Украина

Оценки разведки США и Украины относительно сроков «нападения» России очень похожи. Россия сосредоточила около границы с Украиной более 92 тысяч солдат и «готовится напасть» в конце января или начале февраля 2022 года.

Об этом заявил руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью журналу Military Times.

«У России более 92 тысяч военнослужащих, сосредоточенных вокруг границ Украины, и она готовится к нападению в конце января или начале февраля. План вторжения такой: авиаудары, артиллерийские и бронетанковые атаки и высадка воздушного десанта на востоке Украины, десантные атаки в Одессе и Мариуполе плюс вторжение через соседнюю Белоруссию», — утверждает Буданов.

По его словам, масштабные российские военные учения Запад-2021 показали, что РФ может одновременно перебросить более 3,5 тысяч военнослужащих воздушно-десантных и специальных операций. Он добавил, что уже сейчас РФ увеличивает количество войск и вооружения в Крыму и стягивает системы баллистических ракет малой дальности Искандер и другое вооружение к границе с Украиной.

«Атака, которую готовит Россия, будет гораздо более разрушительной, чем что-либо ранее в конфликте, начавшемся в 2014 году, в результате которого было убито около 14 тысяч украинцев», — считает Буданов.

По мнению главы ГУР, суровые погодные условия зимой на планы россиян не повлияют. Он добавил, что перед такими «наступлениями» устраиваются серии «психологических операций», которые «уже проводятся, чтобы дестабилизировать Украину и подорвать её способность защищаться».

«Они хотят сделать ситуацию внутри страны всё более опасной и тяжёлой, создать ситуацию, при которой мы сменим правительство. Если они не смогут этого достичь, то свою работу сделают военные», — сказал украинский разведчик.

Глава разведки попросил у США дополнительную военную помощь.

«Нам нужно больше. Ни у одной страны, кроме Украины, нет открытой войны с Россией. А у нас уже семь лет. Вот почему мы уверены, что США должны дать нам всё, чего мы не получали раньше. И прямо сейчас», — резюмировал Буданов.

Напомним, американская разведка предупредила европейских союзников о возможности «вторжения» России на Украину и связала это с погодными условиями.

В последнее время США активно помогает Украине вооружаться. На территорию страны доставлено 80 тонн боеприпасов. Также Украина получила от американцев 60 млн долларов.

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