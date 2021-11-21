Глава украинской разведки назвал дату «вторжения» России

Оценки разведки США и Украины относительно сроков «нападения» России очень похожи. Россия сосредоточила около границы с Украиной более 92 тысяч солдат и «готовится напасть» в конце января или начале февраля 2022 года.Об этом заявил руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью журналу Military Times.«У России более 92 тысяч военнослужащих, сосредоточенных вокруг границ Украины, и она готовится к нападению в конце января или начале февраля. План вторжения такой: авиаудары, артиллерийские и бронетанковые атаки и высадка воздушного десанта на востоке Украины, десантные атаки в Одессе и Мариуполе плюс вторжение через соседнюю Белоруссию», — утверждает Буданов.По его словам, масштабные российские военные учения Запад-2021 показали, что РФ может одновременно перебросить более 3,5 тысяч военнослужащих воздушно-десантных и специальных операций. Он добавил, что уже сейчас РФ увеличивает количество войск и вооружения в Крыму и стягивает системы баллистических ракет малой дальности Искандер и другое вооружение к границе с Украиной.«Атака, которую готовит Россия, будет гораздо более разрушительной, чем что-либо ранее в конфликте, начавшемся в 2014 году, в результате которого было убито около 14 тысяч украинцев», — считает Буданов.По мнению главы ГУР, суровые погодные условия зимой на планы россиян не повлияют. Он добавил, что перед такими «наступлениями» устраиваются серии «психологических операций», которые «уже проводятся, чтобы дестабилизировать Украину и подорвать её способность защищаться».«Они хотят сделать ситуацию внутри страны всё более опасной и тяжёлой, создать ситуацию, при которой мы сменим правительство. Если они не смогут этого достичь, то свою работу сделают военные», — сказал украинский разведчик.Глава разведки попросил у США дополнительную военную помощь.«Нам нужно больше. Ни у одной страны, кроме Украины, нет открытой войны с Россией. А у нас уже семь лет. Вот почему мы уверены, что США должны дать нам всё, чего мы не получали раньше. И прямо сейчас», — резюмировал Буданов.Напомним, американская разведка предупредила европейских союзников о возможности «вторжения» России на Украину и связала это с погодными условиями.В последнее время США активно помогает Украине вооружаться. На территорию страны доставлено 80 тонн боеприпасов. Также Украина получила от американцев 60 млн долларов.