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Глава украинской Рады вновь заразился COVID. Подписчики не поверили: "О-о-о, началось"

10 сентября 2021, 23:30  •  66 • Политика
На своей странице в Facebook Дмитрий Разумков сообщил, что тест на коронавирус у него оказался положительным. Однако граждан эта информация возмутила. "О-о-о, началось", - написал один из комментаторов.
В Верховной раде будет временно отсутствовать спикер Дмитрий Разумков. Всё дело в том, что у него вновь выявили коронавирус. При этом, отмечают СМИ Украины, месяцем ранее глава Рады отказывался прививаться от COVID, ссылаясь на то, что у него есть антитела после уже перенесённой болезни.
Сам Разумков отмечает, что симптомов нового заражения даже не почувствовал. Однако тест показал, что он заразился.
"Тест выявил меня… Берегите себя и помните, что COVID-19 не исчез!" - написал политик.
Однако не у всех граждан его слова вызвали сочувствие - некоторые заподозрили в этом двойную игру. Кто-то поинтересовался, почему Разумков до сих пор не привился, а кто-то счёл, что политик отлынивает от работы.
"Может, пора уже поработать на страну и помочь президенту? Когда вы ему нужны - вас нет: то рабочие поездки, то болячки... Странно", "О-о-о… началось. А после начнутся сопли - что, мол, я переболел, мне вакцина не нужна, у меня антитела и так далее. А остальные должны колоть себе", - заметили подписчики.

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