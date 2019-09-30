|
Глава украинской делегации в ПАСЕ заявила о необходимости диалога с Россией
30 сентября 2019, 10:09 • 222 • Украина
Глава украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько заявила о необходимости поддержания диалога с Россией. Об этом она сообщила в интервью LB.ua. По её мнению, отказ от диалога является неправильным решением.
© РИА Новости
«Мы не можем игнорировать Россию. Мы должны защищать свои интересы, но знать, что происходит», — цитирует её «СТРАНА.ua».
Вместе с этим Ясько добавила, что отказ украинской стороны от участия в осенней сессии ПАСЕ является демонстрацией последовательного поведения Украины.
Ранее новая украинская делегация в ПАСЕ официально отказалась от участия в осенней сессии организации.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
222
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
24 сентября 2019, 08:09
|
27 сентября 2019, 17:24
|
23 сентября 2019, 15:54
|
25 сентября 2019, 06:54
|
25 сентября 2019, 19:54
|
29 сентября 2019, 17:54
|
28 сентября 2019, 04:56