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Глава украинской делегации в ПАСЕ оценил призыв Коломойского относительно дефолта

26 мая 2019, 22:39  •  56 • Украина
Глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Владимир Арьев прокомментировал обращение бизнесмена Игоря Коломойского к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом объявить дефолт по внешним долгам страны.
 
© РИА Новости
 

Как он отметил на своей странице в Facebook, если власти Украины решатся на подобный шаг, то это может привести к пагубным последствиям.

«Игорь Валерьевич — за дефолт! То, что это может быть 70—80 гривен за доллар, этот побочный, так сказать эффект, он скромно обошёл вниманием», — написал он.

Также Арьев высказал предположение, что бизнесмену мешает Международный валютный фонд (МВФ) и дефолт на Украине поможет предпринимателю разобраться с данной организацией.

«Коломойский хочет вернуть или урвать себе что-то от национализированного «ПриватБанка». Это непременно вызовет проблемы с МВФ, от которого мы зависим, особенно в период пиковых выплат по займам правительств Тимошенко и Азарова (и это понимают даже у Зеленского). Но МВФ Коломойскому очень мешает. Далее включается простая... логика. МВФ мешает? Тогда дефолт!» — отметил он.

Арьев отдельно добавил, что если будет объявлен дефолт, а потом будет снят мораторий на продажу земли, то Коломойский сможет воспользоваться подобной ситуацией в своих интересах.

Ранее Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт по внешним долгам. В качестве примера стран, реализовавших подобную инициативу, предприниматель назвал Аргентину и Грецию.

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