Глава украинского СНБО после слов о провокации "на понятном языке" опустился до оскорблений Лаврова

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов прокомментировал заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о подготовке Киевом провокации на границе с Крымом. На странице в Facebook он оскорбительно отозвался о министре, заявив, что он отвечает ему на "понятном языке".

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов отреагировал на заявление главы российского МИД Сергей Лавров о готовящейся провокации на границе с Крымом. Свой ответ Турчинов разместил на странице в Facebook.

В частности, он назвал запланированное на последнюю декаду декабря наступление украинской армии под кураторством иностранных координаторов бредом сивой кобылы.

"Сделаю это на понятном россиянам языке: бред сивой кобылы, простите, — сивого мерина", - написал Турчинов.

Напомним, что глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что президент Украины Петр Порошенко запланировал на конец декабря провокацию на границе с Крымом. Он также указал, что ответ на возможную провокацию будет таким, что "мало не покажется".

"Мы не допустим, чтобы он пытался отстаивать, как он это называет, свои интересы. Наши спецслужбы принимают меры, чтобы подобных эксцессов не происходило", - подчеркнул он.

При этом с украинской стороны на заявление министра уже отреагировал глава правительства Незалежной. Он счел, что готовящуюся провокацию со стороны Украины российский министр якобы нафантазировал.

"Первая моя реакция — он сам все придумал, затем вышел сам и озвучил", - сказал Александр Турчинов.