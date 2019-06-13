Глава украинского парламента отправил Зеленскому подписанный закон об импичменте

Закон, подписанный в среду Андреем Парубием, принят украинским парламентом 6 июня. Документ регламентирует полномочия временных следственных комиссий. Их будут создавать для того, чтобы провести расследование тех или иных действий президента в случае, если встанет вопрос отстранения его от власти.

"Сегодня подписал закон Украины номер 1098 "О Временных следственных комиссиях, специальной временной следственной комиссии и временных специальных комиссиях Верховной рады Украины", - сообщил Парубий в своём микроблоге в Twitter.

В конституции Украины прописана сама процедура импичмента, однако отсутствие соответствующих законодательных актов делала её невозможной, пишет ТАСС.

Напомним, новый украинский президент уже вносил на рассмотрение парламента аналогичный документ. По его мнению, процедуру импичмента необходимо проводить в два этапа.