Глава украинского МИД назвал состояние с образованием школьников катастрофой

Павел Анатольевич Климкин, возглавляющий украинскую дипломатию, сделал тут неприятное для себя открытие. Оказывается, украинские школьники не имеют удовлетворительных знаний по окончании среднего учебного заведения.

- Откровенно говоря, хочется бить тревогу… Сорок восемь процентов абитуриентов не смогли решить задачу уровня восьмого класса. Каждый второй из сегодняшних выпускников не ориентируется в элементарных математических правилах, - написал он на своей странице в социальной сети «Фейсбук», оценивая итоги внешнего независимого оценивания (ВНО – аналог российского ЕГЭ). По мнению Климкина, такие результаты свидетельствуют о «тотальной катастрофе» в украинской системе образования.

- Не хочется напоминать банальные истины, но образование – это путь к успешному будущему. Сворачивая с этого пути, мы сознательно обрекаем себя на периферию жизни. И это касается не только близкой мне математики. Английский, история, география и, что поражает, украинский… Вдумайтесь?! И этого никто не замечает! Вас это не шокирует? – стенает главный дипломат Украины, родившийся в русском городе Курске, а потом окончивший в Москве МФТИ. И, наверное, неплохо окончивший, раз получил распределение в такую контору, как Институт электросварки им. Патона НАН Украины.

Сам-то получил нормальное советское образование, а молодым украинцам подсуропил (и он в том числе) декоммунизированное, ридномовное. Ведь сейчас закончидли школу те украинские юноши и девушки, которым четыре последних года в головы вбивали не катеты с гипотенузами, не первообразные с производными, а «москалей на ножи!», «героизм добробатов в АТО», «недочеловеков с Донбасса» и «гибридную войну с Россией». Вся современная жизнь Украины показывает молодежи, что не надо учиться или овладевать какими-то профессиями. Если повезет, то вместе с АТОшниками в какой-либо банде можно отжать ларек, а то и рынок. А не повезет, так в Европе горшки мыть и клубнику собирать хватит и таблицы умножения, чтобы посчитать, сколько заработал.

- Мы рискуем оказаться нигде, - констатирует Климкин. Не хотелось бы рифмовать, но если он не понимает, что Украина уже там, и туда ее привело нынешнее руководство вместе с самим Климкиным, заголосившим в 2014-м на соловьиной, то зря Климкина учили и в Курске, и в Москве.

Странно, сами учили всех скакать, а не сидеть за партой. Скакунов стали воспитывать уже не только в школах, а прямо с детских садиков. А теперь недоумевают, когда наскакалося.

А вот читатели Климкина это понимают. В отличие от него самого.

- Вы на себя со стороны посмотрите и скажите, чему могут научить в этом государстве, все более-менее грамотные и образованные уехали из страны давным-давно и это касается всего: медицина, наука, военные, - написал ему некий Огурцов.

- Это все фигня. Зато дети, начиная с первого класса, хорошо поют гимн, могут выложить из сала герб Украины и умеющих яростно ненавидеть кацапов. Для нынешней Украины, этого хватит с лихвой, - явно злорадствует другой читатель.

Правда, разум проявляет меньшинство.

- А что плохого в ненависти к рашке, - удивляется один из свидомых патриотов. А другой подхватывает. - Это следствие заселения Украины болванами из Московии, смешали украинскую кровушку с кацапской.

И пока вот таких на Украине будет большинство, из этого «нигде» она не возвратится. Уж поверьте, господин, Климкин, что вы со своими коллегами по укрохунте загоняете Украину все глубже и глубже в эту «нигду». И вопрос стоит так - сможет ли она, вообще, оттуда вернуться, из этой «нигды»?