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Глава турецкой делегации на полуостров – Царьграду: «Будем добиваться признания Крыма российским»

18 ноября 2019, 10:24  •  87 • Политика
Депутат парламента Турции от Республиканской народной партии (CHP) Атилла Сертель собирает делегацию турецких политиков в Крым. В интервью Царьграду он рассказал о важности Крыма для Турции и о том, насколько договорённости между Трампом и Эрдоганом угрожают сделке по С-400.
Автор:
Гасанов Камран
Царьград: Господин Сертель, мой первый вопрос касается Крыма. Как вы думаете, Турция призна́ет воссоединение Крыма с Россией? Есть ли силы, которые мешают этому признанию? Насколько сильно влияние этих сил?
Атилла Сертель: Турция – это страна, которую с Крымом связывают родственные отношения. В Турции проживают много граждан, которые переехали из Крыма в Румынию, а оттуда - в Турцию. Также очень важно, что Крым стал регионом, который спустя многие годы может говорить на своём языке и исповедовать свою религию.
Ц: Вы возглавляете турецкую делегацию, которая вместе с лидером движения «Россия – Крым – Турция» Язданом Кайей собирается в Крым. Не боитесь давления на вас со стороны Запада?
А.С.: Не нужно заниматься политикой, если у вас есть страх. Я никого не боюсь, кроме Аллаха. Я приведу вам пример. Когда я, будучи президентом Федерации журналистов Турции, получил приглашение из Абхазии, Грузия оказывала на нас огромное давление. Когда мне позвонили из МИД Турции, я им ответил так: «Мы как Турецкая Республика не признаём государственность Абхазии. Но есть один нюанс. У проживающих в Абхазии черкесов, абхазцев и турок есть родственники и друзья, которые живут во всех наших провинциях». В конечном счёте мы поехали в Абхазию, и мы рады, что поступили так. То же самое с Крымом.
Ц: На какой стадии находится подготовка к вашей поездке на полуостров?
А.С.: Мы хотим сформировать делегацию на добровольной основе и определим её состав после получения разрешения от нашей партии. Эта делегация отправится в Крым и будет оценивать ситуацию на месте. Я лично принял это приглашение и постараюсь сформировать делегацию. Надеемся, что в ближайшее время мы сформируем комитет, и нам будет предоставлена программа поездки. После визита в Крым и установления контактов с крымскими властями мы передадим наши наблюдения турецкой стороне и постараемся подключить к вопросу влиятельных людей из турецкой власти. Наша поездка очень позитивно скажется на отношениях России и Турции.
Ц: Один из самых важных секторов турецкой экономики – строительный. Этот сектор сейчас переживает кризис в Турции. Россия вложила в Крым десятки миллиардов долларов. Почему Турция не использует такие возможности? Есть какие-то барьеры?
А.С.: Рынок строительства в Турции перенасыщен, вести бизнес стало сложнее и дороже. Строительство домов не окупается. Дорожают цемент, железо и другие стройматериалы. У Крыма большой экономический потенциал. В особенности в области строительства. И этот потенциал должен быть оценён крупными турецкими строительными компаниями. Нужно устранить все препятствия для бизнеса путём переговоров с участием двух сторон. Турция нуждается в полуострове и должна играть ведущую роль в развитии Крыма. Это отвечает интересам и деловых кругов Турции, и бизнесменов самого Крыма.
Ц: Как вы видите развитие отношений между Россией и Турцией за последние пять лет?
А.С.: Установление дружественных и тесных отношений между Турцией и Россией в последнее время вызывает большую удовлетворённость. Мы придерживаемся принципа Ататюрка: «Мир дома - мир во всём мире». Во время войны Турции за независимость Россия поддерживала Ататюрка, и мы это ценим. Я хочу расширения наших отношений, потому что это взаимовыгодно.
Ц.: Каждый раз, когда Россия и Турция сближаются, НАТО осуществляет махинации, чтобы сорвать потепление отношений. Как можно этому противодействовать?
А.С.: Необходимо укреплять нашу дружбу с Россией. США смотрят на Турцию с позиции империализма. Они не видят в нас друзей. Они игнорируют наши интересы в Сирии, поддерживают там террористов. Турецкое руководство знает об этом. Я считаю попытку свержения (попытка военного переворота в Турции в 2016 году. – Прим. ред.) выпадом не только против президента, но и всей Турции. К сожалению, Эрдоган не дал этим выпадам достойный ответ.
Ц.: Призна́ет ли Эрдоган Асада?
А.С.: Эрдоган встречается с Асадом, но не напрямую, а через Путина. Турции надо как можно быстрее восстановить добрососедские отношения с Сирией и чётко подтвердить приверженность территориальной целостности Сирии. Потому что целостность Сирии защищает нас от терроризма. Вступление в открытый конфликт с центральными властями Сирии вредит самой Турции.
Ц.: Удалось ли Эрдогану во время последнего визита в Вашингтон помириться с США?
А.С.: Лично свои отношения он восстановил. Однако я не представляю, насколько вообще возможен и надёжен мир с США.
Ц.: Насколько последние договорённости между Трампом и Эрдоганом угрожают сделке с Россией по С-400?
А.С.: Они хотят, чтобы мы не использовали С-400. Посмотрим, как отреагирует турецкое правительство, выложившее немалые деньги на эти системы ПВО. Прогнётся под США и не будет использовать С-400 или нет.
Кемаль Кылычдароглу, лидер Республиканской народной партии (CHP). Фото: Depo Photos/ТАСС
Ц.: Как Турция отреагирует на возможные санкции США против Halkbank?
А.С.: Могу точно сказать, что по этому вопросу нет чёткой позиции ни у США, ни у Турции. Те, кто пытается лишить голоса и сажает турецких журналистов, которые поднимают вопрос по Halkbank, не могут дать отпор тем, кто пытался свергнуть президента Турции. Отсутствие реакции, возможно, связано с тем, что в их руках (Эрдогана и его партии. - Прим. ред.) сосредоточена вся банковская система Турции. Наш глава партии Кемаль Кылычдароглу говорил в парламенте, что если президент не может дать жёсткий ответ на угрозы США, значит, на то есть свои причины. Какие именно, нужно спросить у самого президента Эрдогана.
Ц.: Господин Сертель, спасибо большое за интервью!

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