Глава ЦРУ Уильям Бернс заинтриговал тревожной новостью о России. Однако после прямого вопроса - "сдулся", объясниться не получилось.

В частности, в интервью Wall Street Journal Бернс, вероятно, не желая отставать в панических заявлениях от своих коллег в США и на Украине, заявил о "постоянном и необычном наращивании военного присутствия России у границ Украины".

"Мы видели продвигающиеся планы по дестабилизации Украины и продолжению наращивания сил", - сказал он.

При этом на прямой вопрос, что означает загадочное "необычное наращивание" сил, Бернс не смог найти ответ и предпочёл продолжить интервью, не останавливаясь на этом уточнении.

Ранее украинский разведчик одним фактом осадил панику, которую намеренно распространяет Киев из-за якобы подготовки России к нападению на Украину. По словам украинского разведчика, на границе и в Крыму Россия, действительно, создала мощнейшую военную инфраструктуру и сосредоточила крупные силы, численность которых только растёт, однако это говорит не о готовности напасть, а лишь о том, что это её территория и она может на ней делать что угодно и из каких угодно соображений.

"Войска не перебрасываются с целью нанести удар по Украине в течение месяца-двух, как это у нас подаётся публично", - отрезал он.