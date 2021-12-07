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Глава ЦРУ заинтриговал тревожной новостью о России. Но объясниться не смог

07 декабря 2021, 12:30  •  218 • Политика
Глава ЦРУ Уильям Бернс заинтриговал тревожной новостью о России. Однако после прямого вопроса - "сдулся", объясниться не получилось.
В частности, в интервью Wall Street Journal Бернс, вероятно, не желая отставать в панических заявлениях от своих коллег в США и на Украине, заявил о "постоянном и необычном наращивании военного присутствия России у границ Украины".
"Мы видели продвигающиеся планы по дестабилизации Украины и продолжению наращивания сил", - сказал он.
При этом на прямой вопрос, что означает загадочное "необычное наращивание" сил, Бернс не смог найти ответ и предпочёл продолжить интервью, не останавливаясь на этом уточнении.
Ранее украинский разведчик одним фактом осадил панику, которую намеренно распространяет Киев из-за якобы подготовки России к нападению на Украину. По словам украинского разведчика, на границе и в Крыму Россия, действительно, создала мощнейшую военную инфраструктуру и сосредоточила крупные силы, численность которых только растёт, однако это говорит не о готовности напасть, а лишь о том, что это её территория и она может на ней делать что угодно и из каких угодно соображений.
"Войска не перебрасываются с целью нанести удар по Украине в течение месяца-двух, как это у нас подаётся публично", - отрезал он.

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