Глава ЦИК прокомментировала ситуацию с безопасностью на Украине на выборах президента России

Глава ЦИК Элла Памфилова в беседе с РИА Новости оценила безопасность голосования на выборах президента России на Украине после заявлений главы украинского МВД Арсена Авакова о недопуске россиян в дипучреждения для голосования.

«Если со стороны ОБСЕ будет соответствующая реакция на действия властей Украины, то ещё можно на что-то надеяться. В ином случае я бы не рекомендовала нашим россиянам, находящимся на территории Украины и не сумевшим выбраться в день голосования в Россию или другие соседние страны, где можно было бы проголосовать, рисковать своей жизнью и здоровьем», — заявила она.

Ранее Аваков рассказал, что граждан России не пустят в дипломатические учреждения для голосования на президентских выборах.

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова назвала планы МВД Украины нарушением норм международного права.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года.