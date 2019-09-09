Глава ЦИК предложила отменить результаты выборов на двух участках в Орловской области

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова сообщила о возможной отмене результатов голосования на двух участках в Орловской области.

По ее словам, комиссия проверила данные о нарушении, зайдя через служебный портал, и подозрения укрепились.

«Склоняемся к тому, что территориальная комиссия примет решение об отмене итогов голосования на двух этих участках 302 и 722», — цитирует главу ЦИК «Интерфакс».

Памфилова подчеркнула, что там, где есть сомнения и предположительные нарушения, результаты будут отменены нещадно, а виновные понесут ответственность.

В то же время она напомнила о большом числе фейков о нарушениях.

В МВД ранее отметили, что не было выявлено ни одного нарушения, способного повлиять на результаты выборов.

8 сентября в единый день голосования в 85 российских регионах прошло более 5 тыс. выборов разного уровня, выбирались 16 губернаторов, депутаты городских дум, главы муниципалитетов. Помимо этого были проведены выборы в Мосгордуму, а также в Государственную думу по четырем одномандатным округам в Хабаровском крае, Новгородской, Свердловской и Орловской областях.

На довыборах депутатов Госдумы в Орловской области после обработки 54,56% протоколов лидирует Ольга Пилипенко с 51,90% голосов, на втором месте Иван Дынкович (15,99%), на третьем Олег Тимохин (8,34%).