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Глава ЦИК: Поправки к Конституции, как комплексный обед. Винегрет не съем, а борщ и котлеты при мне

05 марта 2020, 17:00  •  61 • В России

Один из главных вопросов по новым поправкам в Конституции — почему голосовать придется за все разом. Ну, не за каждое предложение отдельно. Это журналистам объяснила глава ЦИК Элла Памфилова.

- Представьте себе, если бы была одна поправка, ну две, ну три, максимум четыре могли в бюллетень вместиться. Но когда набирается такой серьезный пакет, <…> это технологически немыслимо, не может быть бюллетень — книга целая, - сказала она на Общероссийском электоральном медиафоруме.

Один из участников мероприятия удивился: выходит, поправки к Конституции — это комплексный обед, где одно из блюд есть не хочется.

- Хорошо, вам не нравится винегрет, но вам нравятся борщ или котлеты. Вы тогда для себя решите: нет, откажусь от всего обеда, потому что мне винегрет не нравится, или я все-таки возьму — винегрет не съем, мне ни холодно ни жарко, а борщ и котлеты будут при мне, - ответила ему Памфилова.

Глава ЦИК пояснила, что каждом предстоит взвесить свое решение.

- Главные параметры, которые волнуют и важны для большинства, для всех наших граждан, они закрепляются, это остается, это важно. <…> Что перевешивает: то, что меня греет, и то, что я поддерживаю, или то, что категорически я не приемлю, - посоветовала Памфилова.

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