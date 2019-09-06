Глава ЦИК отбилась от налетчика кулаками и стулом

Пока не ясно, случайно это нападение произошло за 2 дня до выборов или злоумышленник намеренно выбрал этот время и хотел причинить вред главе Центризбиркома. В этом разбирается полиция. Но, несмотря на произошедшее, Элла Памфилова не отменила ни одного из намеченных мероприятий.

По информации МВД нападение на дом главы ЦИК России Эллы Памфиловой в Истринском районе произошло после часа ночи. Злоумышленник в маске, полностью закрывающей лицо, пролез через окно (выдавив москитную сетку) на терассу дома. Но что-то уронил. Элла Александровна проснулась и вышла на этот шум. А увидев злоумышленника, не растерялась и вступила с ним в схватку. Хотя незнакомец и был вооружен электрошокером и даже несколько раз ударил им Памфилову. Но, судя по всему, орудие нападение не сработало.

- Это был явно молодой человек, гибкий, высокий, в перчатках и маске, - cообщила глава ЦИК журналистам Россия 24. - Я стала молотить его как могла. Схватила стул и ударила его им. Стала кричать. Он убежал под моим натиском.

МВД завело уголовное дело после нападения с электрошокером на Памфилову.

Как сообщили «КП» в пресс-службе ЦИК, ничего из дома Памфиловой похищено не было. То есть мотив преступления - ограбление или попытка запугать главу Центризбиркома накануне дня выборов - под вопросом.

После нападения Памфилова вызвала полицию. А когда правоохранители провели в доме фиксацию попытки преступления, Элла Александровна выпила успокоительное и легла спать.

Несмотря на пережитое, глава ЦИК уже в 10 часов утра выступала в Москве на конференции «Цифровизация избирательных процессов. Гуманитарное измерение» с приветственным словом. Выглядела и вела себя как обычно.

- Все нормально, все хорошо. Переживу, - ответила она мимоходом журналистам.

По факту произошедшего заведено уголовное дело по статье «Разбой». Идут поиски злоумышленника. А члены СПЧ выдвинули предложение обеспечить Памфиловой охрану.

Глава ЦИК Элла Памфилова после нападения здорова и принимает участие в международной конференции

Выступление Эллы Памфиловой на концеренции после нападения.

ИНТЕРВЬЮ

Элла Памфилова: «Во всем можно найти плюс: думаю, митинги повысили интерес к выборам»

- Элла Александровна, во-первых спасибо, что уделили время. Эта предвыборная компания отличилась, в первую очередь, протестными акциями незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму. Может, пора как-то упрощать регистрацию и вообще законы о выборах, тогда упадет градус напряжения?

- ЦИК не имеет права законодательной инициативы, так что все что я по этому поводу скажу, не значит что будет тут же исполнено. Но тем не менее и раньше, и сейчас, законотворцы к нам прислушиваются. В целом у нас крепкое и добротное законодательство, много лет работает. Но жизнь идет вперед и времена меняются. Общество сейчас более зрелое, люди объединяются, чтобы решать свои проблемы, они стали более самоорганизованными (подробности)