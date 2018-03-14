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Глава ЦИК: Готова говорить с Навальным, но он не берет трубку
14 марта 2018, 02:09 • 41 • Политика
Элла Памфилова готова лично объяснить "оппозиционеру", в чем он не прав
Глава Центризбиркома Элла Памфилова готова лично объяснить скандальному "оппозиционеру" Алексею Навальному в чем он неправ. Об этом руководитель ЦИК объявила на пресс-конференции.
По словам Памфиловой, её пресс-секретарь уже на протяжении полутора месяцев не может дозвониться до "оппозиционера", чтобы ответить на все его многочисленные претензии. Единственное, чего удалось добиться, это кое-как дозвониться до Любови Соболь, одной из главных приближенных Навального.
Напомним, что чем ближе выборы президента России, тем активнее становится критика избирательного процесса со стороны Навального. Однако замечания по поводу своих не совсем верных и совсем неверных высказывания, он, судя по всему, не горит желанием выслушивать. В противном случае не понадобилось бы личного приглашения главы ЦИК.
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