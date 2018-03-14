Глава ЦИК: Готова говорить с Навальным, но он не берет трубку

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Элла Памфилова готова лично объяснить "оппозиционеру", в чем он не прав

Глава Центризбиркома Элла Памфилова готова лично объяснить скандальному "оппозиционеру" Алексею Навальному в чем он неправ. Об этом руководитель ЦИК объявила на пресс-конференции.

По словам Памфиловой, её пресс-секретарь уже на протяжении полутора месяцев не может дозвониться до "оппозиционера", чтобы ответить на все его многочисленные претензии. Единственное, чего удалось добиться, это кое-как дозвониться до Любови Соболь, одной из главных приближенных Навального.

"Пусть приходят, всё подробно мы им объясним", - сказала глава ЦИК.

Напомним, что чем ближе выборы президента России, тем активнее становится критика избирательного процесса со стороны Навального. Однако замечания по поводу своих не совсем верных и совсем неверных высказывания, он, судя по всему, не горит желанием выслушивать. В противном случае не понадобилось бы личного приглашения главы ЦИК.