Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Захарова: Если Британия хоть пальцем тронет RT, британские СМИ вышлют из России
После увольнения Тиллерсон сказал чистую правду об отношениях с Россией
Куликов: Культура создает рамки для национального самосознания. Вечер с Соловьев...
Пианист-эмигрант сравнил Табакова с бухгалтером Освенцима из-за его поддержки ро...
Главная / Политика

Глава ЦИК: Готова говорить с Навальным, но он не берет трубку

14 марта 2018, 02:09  •  41 • Политика
Элла Памфилова готова лично объяснить "оппозиционеру", в чем он не прав
Глава Центризбиркома Элла Памфилова готова лично объяснить скандальному "оппозиционеру" Алексею Навальному в чем он неправ. Об этом руководитель ЦИК объявила на пресс-конференции.
По словам Памфиловой, её пресс-секретарь уже на протяжении полутора месяцев не может дозвониться до "оппозиционера", чтобы ответить на все его многочисленные претензии. Единственное, чего удалось добиться, это кое-как дозвониться до Любови Соболь, одной из главных приближенных Навального.
"Пусть приходят, всё подробно мы им объясним", - сказала глава ЦИК.
Напомним, что чем ближе выборы президента России, тем активнее становится критика избирательного процесса со стороны Навального. Однако замечания по поводу своих не совсем верных и совсем неверных высказывания, он, судя по всему, не горит желанием выслушивать. В противном случае не понадобилось бы личного приглашения главы ЦИК.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

41
Источник
Похожие новости
14 марта 2018, 02:09
Киберугрозы - это не шутка: Посольство России потребовало от Лондона объясниться за угрозы кибератак
13 марта 2018, 03:24
СМИ: Британская COBRA снова соберется ради дела Скрипаля
14 марта 2018, 02:09
После увольнения Тиллерсон сказал чистую правду об отношениях с Россией

Загрузка...
13 марта 2018, 13:09
"В армии не служили, за границу ездят" - Жириновский отчитал кандидатов в президенты России
13 марта 2018, 22:54
Шейнин: Оправдывать нападения на русских - то же самое, что поддерживать Гитлера
13 марта 2018, 19:39
Косачев: От перестановки госсекретарей отношение США к России не изменится
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
09 марта 2018, 08:24
Пасквиль Дерипаски, шоу Насти Рыбки и война спецслужб
07 марта 2018, 17:24
Американский эсминец протестировал на России новую систему РЭБ
11 марта 2018, 09:09
Итоги недели. Грядёт европейская весна
12 марта 2018, 06:28
Вечер с Владимиром Соловьевым от 11.03.18
11 марта 2018, 09:09
"Такой петросянщины мир еще не видел" - украинского "плевателя" высмеяли после нападения на русского
13 марта 2018, 00:09
Отрицаешь вину России - в тюрьму: Британские СМИ узнали о скандальном законопроекте
08 марта 2018, 03:09
Газ голову кружит: Порошенко запутался в словах, предвкушая деньги "Газпрома"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.