Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина уверена, что современные выборы стали инструментом вмешательства во внутренние дела.

Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина заявила, что выборы стали инструментом, с помощью которого вмешиваются во внутренние дела государства.

Выборы перестали являться внутренним делом самих государств, а стали поводом для неприкрытого международного вмешательства в дела государства,

- заявила Ермошина в пятницу, 21 мая, в ходе видеомоста между Минском и Москвой в рамках конференции "Противодействие внешним вызовам и угрозам: парламентское измерение Союзного государства".

Ермошина отметила, что выборы стали поводом не объединить мнение народа, а способом разрушить государство и общество. Глава ЦИК Белоруссии заметила, что в последние годы выборы стали всё чаще сопровождаться беспорядками и протестами. Ермошина привела в пример Киргизию, Грузию, Белоруссию и даже США, передаёт "Красная весна".

Глава ЦИК Белоруссии отметила, что если государство не обладает полной монополией на власть, то страна испытывает риск госпереворота.