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Глава ЦИК Белоруссии назвала выборы инструментом вмешательства в дела стран
21 мая 2021, 21:40 • 38 • Политика
Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина уверена, что современные выборы стали инструментом вмешательства во внутренние дела.
Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина заявила, что выборы стали инструментом, с помощью которого вмешиваются во внутренние дела государства.
- заявила Ермошина в пятницу, 21 мая, в ходе видеомоста между Минском и Москвой в рамках конференции "Противодействие внешним вызовам и угрозам: парламентское измерение Союзного государства".
Ермошина отметила, что выборы стали поводом не объединить мнение народа, а способом разрушить государство и общество. Глава ЦИК Белоруссии заметила, что в последние годы выборы стали всё чаще сопровождаться беспорядками и протестами. Ермошина привела в пример Киргизию, Грузию, Белоруссию и даже США, передаёт "Красная весна".
Глава ЦИК Белоруссии отметила, что если государство не обладает полной монополией на власть, то страна испытывает риск госпереворота.
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