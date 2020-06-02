Глава Центризбиркома: Про безопасное голосование по Конституции, недовольных «Бабок Ёжек» и «пир во время чумы»

Голосование по поправкам в Конституцию пройдёт 1 июля. Эту среду сделают выходным днем. Теперь перед властью стоит громадная задача - чтобы на участках люди не перезаражались коронавирусной заразой.

В этот вторник, 2 июня, глава Центризбиркома Элла Памфилова рассказала на заседании, что 11 зарубежных стран проводили голосование в разгар пандемии.

— Почитала наших «великих экспертов». Пишут: «Ой! Пир во время чумы». Вот пира во время чумы мы не допустили, в отличии от этих стран. Когда ситуация вызывала сомнения, у нас президент перенёс голосование, — отметила она. — У нас некоторые горе-эксперты всегда хвалят, что происходит на западе, а у нас - все ужасно. Поэтому тут надо делить на 10.

Голосование по почте тоже решили не брать. В других странах это всегда оборачивалось скандалом - мол, нельзя честно подсчитать голоса. Поэтому такой способ ЦИК забраковал. Много сил бросили на безопасность. Но! Ее надо сочетать с открытостью голосования.

— Дьявол кроется в деталях. Но мы эти детали проработали, — сказала Памфилова, говоря о честности подсчетов.

Говоря о безопасности. Количество голосующих в час не должно превышать 8-12 человек. Между людьми устроят дистанция в 2 метра.

— Мы всех обеспечим масками и перчатками, — пообещала глава ЦИК. — На участках будет проводиться регулярная тотальная санитарная обработка. Чтобы устранить хоть малейшую возможность распространения заражения. Всем выдадут разовые ручки. На входе будут измерять температуру. Если будут выявлены граждане, у которых повышенная температура, они будут направляться в отдельное помещение, где стоит переносной ящик. Его сопроводят люди в спецзащите. Вызовут скорую, наверно. Но человек сможет проголосовать.

На участках разложат дезинфицирующие коврики. Маски, перчатки и ручки выдадут в индивидуальных пакетах. Паспорт в руки членам комиссии передавать не придется - показывают его в развёрнутом виде. Снял на это время маску, чтобы могли опознать пришедшего. Дальше человек проходит к кабинке для голосования. Она стоит входом к стенке и без шторок. Ну, чтобы нам не пришлось их лишний раз трогать.

— Потоки людей будут разведены. Входы и выходы сделают с разных сторон, чтобы не допустить пересечения, — отметила Памфилова.

Голосовать можно с 25 июня по 1 июля. В первые 6 дней можно пригласить комиссию для голосования на дом. Для этого человек должен позвонить в избирком, пригласить комиссию на дом.

— Приходят наши коллеги. Предусмотрены легкие халаты. Дезинфицируют дверные ручки и звонки. Ставят ящик для голосования. И отходят на санитарную дистанцию в 2 метра, — объяснила Памфилова.

Дальше человек не выходит за порог квартиры. Показывает паспорт. Берет пакет, где лежат маска, перчатки, ручка, бюллетень и квиток для паспортных данных. Уходит домой, голосует, а потом бланк опускает в ящик.

— Читала критиков. Всегда «Баба яга против». Баб ёжек зовём к нам. Приходите наблюдателями. Фильтровать не будем. Не болтайте, а приходите, — сказала Памфилова.

Кстати, в трех регионах голосование может быть электронным.

— Не более! Пусть подают заявки. Отбор будет жёсткий, — сказала Памфилова.

После заседания Памфилова вышла в зал к журналистам.

— Элла Александровна, вы сегодня ссылались на Telegram-каналы. Там было много домыслов, почему голосование пройдёт именно в среду - от политтехнологий до «кремлёвских астрологов». Как же все на самом деле? - спросил журналист «КП».

— Я о себе столько начиталась в Telegram-каналах. Это такая безответственная информационная помойка, что я не придаю серьёзности и значения том, что там кто-то что-то написал. И что родило там больное воображение. Там есть официальные СМИ, которые себя не скрывают. А анонимные ребята с больным воображением... Я бы их делила на 48 и не обращала внимания, — ответила глава ЦИК.

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