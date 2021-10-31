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Глава Центра Гамалеи объяснил, почему "Спутник V" долго регистрируют Евросоюз и ВОЗ

31 октября 2021, 11:20  •  72 • Политика
Директор НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург объяснил, почему первую русскую вакцину от коронавируса "Спутник V" долго регистрируют в Евросоюзе и ВОЗ.
Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург перечислил, с чем может быть связана долгая регистрация в Евросоюзе первой русской вакцины от коронавируса "Спутник V".
По его словам, чиновники Европейского медицинского агентства (ЕМА) и ВОЗ намеренно не замечают результатов после вакцинации нашим препаратом.
"Прививочная кампания показала, что "Спутник V" блестяще справляется с защитой организма от широкого спектра штаммов коронавируса. Однако чиновники EMA и отчасти ВОЗ не хотят этого видеть", - приводит мнение Гинцбурга газета "Вечерняя Москва".
Специалист уверен, что признание отечественной вакцины произошло бы быстрее, если бы основывалось только на практических результатах её применения.
Также глава Центра имени Гамалеи отметил, что долгая процедура регистрации "Спутника V" в Евросоюзе связана с различиями в законодательстве. Такие "шероховатости" позволяют при желании "найти поводы придраться" к русской вакцине. Гинцбург подчеркнул, что пока в ЕС не зарегистрирован ни один наш препарат.
Ранее в Минздраве сообщили, что подготовили все дополнительно запрошенные документы для ЕС по вакцине из России.

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