Глава ЦЭНКИ Руслан Мухамеджанов – о роли компании в работе Роскосмоса и строительстве Восточного

После упразднения Спецстроя России космодром Восточный получил нового генподрядчика. Эта функция была возложена на АО «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры» (АО «ЦЭНКИ»), дочернюю структуру Госкорпорации «Роскосмос». О роли кризис-менеджмента и стратегии развития компании глава ЦЭНКИ Руслан Мухамеджанов рассказал в интервью «Нашей Версии».

Руслан Мухамеджанов возглавил АО «ЦЭНКИ» в ноябре 2020 года, до этого он руководил НИИ СК им. В.П. Бармина, где в своё время разработали стартовые и технические комплексы для ракет типа Р-7 (именно такая ракета подняла в космос Гагарина). Наш собеседник считает участие центра в гигантской стройке антикризисной мерой – необходимой, но временной. Необходимой – потому, что именно ЦЭНКИ был избран на миссию завершения строительства Восточного, к тому же именно ему предстоит эксплуатировать объекты в будущем. Временной – потому, что профильным для организации остаётся сопровождение пусков. Потому и стройке после оптимизации всех процессов, вероятно, предстоит обособление.

Предшественник Руслана Мухамеджанова на нынешнем посту, Андрей Охлопков, был досрочно отправлен в отставку в связи со срывом сроков на объектах Восточного. Сегодня внимание к проекту самое пристальное – от главы Госкорпорации «Роскосмос» до главы государства.

Аудиторы и спасатели в одном лице

– Руслан Джемалович, Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры называют одним из ключевых предприятий Роскосмоса, но слышали о нём немногие. Каковы основные функции центра?

– Основная деятельность ЦЭНКИ связана с обеспечением пусков и разработкой стартовых и технических комплексов, заправочных систем. Ни один пуск российской ракеты не обходится без наших специалистов, будь то Байконур, Плесецк, Восточный или Гвианский космический центр (во Французской Гвиане). Между пусками необходимо обслуживать старт, и всегда на каждую систему выезжают наши сотрудники. Без нас там ничего не происходит. Другое направление – поддержание готовности ракетно-космических комплексов. Условно говоря, 31-я площадка, которая сегодня является основной и единственной для пилотируемых пусков, ранее была резервной для запуска космических аппаратов и космонавтов. Модернизирована была под новые типы ракет. Вы представляете, с каких времён? То есть, для того чтобы это работало, нам необходимо поддерживать всё в работоспособном состоянии. Ещё одно очень крупное направление деятельности ЦЭНКИ – поставка компонентов ракетного топлива.

– В каком состоянии достались ЦЭНКИ недостроенные объекты на Восточном?

– Проблем, конечно, вскрылось немало. Все объекты передавались в разной степени строительной готовности. Где-то не оказалось ведомостей остаточных объёмов работ. Было неясно, какие материалы закуплены, а какие – нет, за что заплатили, за что – нет. Мы начали осматривать склады, проводить аудит, инвентаризацию. Всё, что пригодно, стараемся использовать. Но здесь возник ещё один проблемный момент: при смене генподрядчика были утеряны многие паспорта и сертификаты. Не только на складированные материалы, но и на те, которые уже использованы на объектах.

– То есть ЦЭНКИ сейчас не только занимается достройкой инфраструктуры, но и приводит в порядок документы?

– Да, это одна из наших задач на Восточном. Спецстрой мало что оставил из исполнительной документации. Что делать? Вариант первый: закупать всё заново, демонтировать конструкции, всё остальное и ставить новое – на что есть паспорта.

– Но тогда скорее речь будет идти о строительстве нового объекта, а не о завершении недостроя…

– Вы абсолютно правы. Второй вариант – бегать по заводам, которые раньше это производили, и у них выпрашивать дубликаты паспортов-сертификатов. Но большинство производителей обанкротились и уже не существуют. Третий вариант – привлекать профильные организации и проводить обследования: дробить-шурфить, сверлить металлоконструкции и подтверждать, что их можно использовать. Потом, когда обследователь возьмёт пробу, мы должны все это восстановить, заварить, забетонировать, зашпаклевать, закрасить.

Заправлять ракеты приходится с колёс

– Строительством каких конкретно объектов на космодроме Восточный сейчас занимается ЦЭНКИ?

– Есть 12 объектов. По трём работы в финальной стадии с завершением в 2023 году. Из оставшихся девяти мы должны сдать в первую очередь жилые дома, комплекс метеообеспечения и комплекс поставки компонентов ракетного топлива. Поскольку комплекс не был построен вовремя, мы вынуждены заправлять ракеты фактически с колёс. Эшелонами гоним топливо, к моменту пуска они приезжают, и мы заправляем ракету.

– Звучит почти невероятно! Вы не считаете, что исправить ситуацию с таким «наследством» можно только усилиями на правительственном уровне? Куда смотрит, например, Минстрой?

– Мы убедились, что там хорошо понимают ситуацию. Роскосмосу удалось привлечь внимание к проекту вице-премьера Марата Хуснуллина, который затем официально стал куратором стройки Восточного. Минстрой и лично министр Ирек Файзуллин тоже активно с нами взаимодействуют. У обоих планка требований очень высокая, и главное, что есть полное понимание: космодром надо не просто достроить, он должен соответствовать всем необходимым требованиям. Один из результатов такой работы – сейчас обследования на объектах нам помогает проводить НИЦ «Строительство», организация серьёзная и в строительных кругах довольно известная. Они помогают разбираться с «наследством» Спецстроя, а достраиваем мы.

– Но хотите отказаться от этой функции?

– Мы предлагаем всё-таки ЦЭНКИ заниматься свойственной ему работой – запусками и конструкторскими работами. А строительную компетенцию выделить в отдельную структуру. И в принципе Дмитрий Олегович уже принял соответствующее решение: ЦЭНКИ должен создать отдельное юридическое лицо со строительными компетенциями.

– Насколько я знаю, внутри вашего центра есть «строительное» подразделение. Зачем создавать отдельное юрлицо?

– У нас сегодня есть Центр инжиниринга и строительства. Но всё равно нужна специализированная организация. Дмитрий Олегович Рогозин поддержал такую инициативу и на крайнем совещании поручил нам инициировать создание отдельного юрлица, скажем так, строительного профиля.

У нас огромные объёмы работ, мы участвуем в каждом пуске, везде наши люди, порядка 12,5 тыс. сотрудников. Поэтому принято мудрое решение – создать новую структуру, насытить профильными специалистами и дальше уже идти к строительству новых объектов. Тем не менее нам необходимо силами ЦЭНКИ закончить строительство всех 12 объектов в рамках заключённых договоров и государственных контрактов. Уверен, что работа, которую наш центр проделал за последние пять лет, позволит перевести эту гигантскую стройку в разряд завершённых проектов.