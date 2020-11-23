Глава Томска попал в «жабогадюкинг» года

Задержанный на прошлой неделе мэр Томска Иван Кляйн ещё недавно считался самым богатым градоначальником Сибири, имея личный доход под 300 млн рублей в год. Он контролировал не только пивную компанию «Томское пиво», но также целый букет смежных бизнесов: общепит, оптовую и розничную торговлю. В таком положении нетрудно почувствовать себя хозяином жизни. Однако, как гласит старая японская поговорка, «Хитра зелёная жаба, но и на неё найдётся свой хрущ с винтом».

Сюжет: Коррупция

Пост градоначальника Ивану Кляйну в 2013 году достался на блюдечке с голубой каёмочкой. Предыдущий мэр Николай Николайчук просто сбежал из города. Он подал в отставку после того, как в кресле губернатора Томской области Виктора Кресса сменил Сергей Жвачкин. Именно команда Жвачкина и подобрала кандидатуру Кляйна на пост мэра, обеспечив ему мощную административную и медийную поддержку. Неизвестно почему Кляйн согласился. Казалось бы, зачем человеку, у которого и так есть всё, ещё и головная боль о разбитых дорогах и отопительном сезоне? Как тут не вспомнить старый рассказ Виктора Пелевина об «авторитетном» бизнесмене, решившем стать мэром. Тот просто однажды подумал: если всё равно приходится кому-то «башлять» за своё спокойствие, то почему бы самому не стать частью власти, чтобы, наоборот, «башляли» тебе? Так «пивной король» стал полноценным хозяином города.

Действующие лица

Для начала скажем пару слов о системе власти в Томске. Итак, сбежав из Томска, опальный градоначальник Николайчук попытался было найти себе место в администрации Севастополя. Но сибирские разборки нагнали его и в Крыму – Николайчук был арестован, этапирован в Томск и приговорён к четырём годам условно за превышение должностных полномочий при ремонте дорог. Суд решил, что в результате его вмешательства один из контрактов достался подрядчику вне конкурса.

Любопытно, что главным свидетелем обвинения был подчинённый Николайчука – Вячеслав Черноус, который возглавлял департамент городского хозяйства. Курировал работу Черноуса в должности заместителя мэра Евгений Паршуто. Именно при Черноусе и Паршуто произошёл грандиозный передел собственности в сфере томского ЖКХ. В частные руки перешли водоканал и электросети. В то же время в городе сложилось мощное строительное лобби. Николайчук же, как видно, в эту схему не вписался.

Зато Евгений Паршуто пошёл на повышение – занял пост заместителя губернатора Жвачкина по строительству. А вот на место мэра областной столицы команда Жвачкина, как уже говорилось, подобрала Ивана Кляйна – человека очень далёкого от стройки и ЖКХ. К тому времени он депутатствовал в областной думе, декларируя более 180 млн рублей годового дохода. Кляйн казался «своим», и проблем от него никто во влиятельных кругах Томска, судя по всему, не ждал. Но, заняв пост мэра, «пивной король», как водится, вошёл во вкус.

Аппетит пришёл

На посту мэра Кляйн старался заработать в народе популярность. При Кляйне городской бюджет вылез из глубокого дефицита, начался масштабный ремонт дорог, обновился парк общественного транспорта. Войдя в раж, мэр обязал строителей обеспечивать чуть ли не каждую квартиру в новом доме парковочным местом. Это был хороший пиар-ход перед выборами 2018 года, которые Кляйн в результате выиграл с огромным отрывом от конкурентов. Правда, в итоге некоторым строительным компаниям пришлось уйти с рынка, а оставшимся – понести дополнительные издержки, что не могло не сказаться на ценах на квартиры.

Впрочем, мощный пиар мэра не мог скрыть от горожан как застарелых, так и новых проблем. Транспортные компании откровенно игнорировали обещания Кляйна насчёт интервалов движения. В области реконструкции и благоустройства тоже было больше разговоров, чем реальных дел, а тарифы на «коммуналку» росли в максимально допустимых федеральным законом пределах. «Мусорная реформа» в городе оказалась сорвана, об этом в прошлом году заявил губернатор Сергей Жвачкин.

Кроме того, администрацию Кляйна постоянно сотрясали коррупционные скандалы. Заммэра по социалке Татьяна Домнич получила условный срок за старые грехи: в должности главврача она имела в штате больницы «мёртвые души». Этим летом по подозрению в получении взятки был арестован вице-мэр Томска Евгений Суриков. Но самые интересные дела в данном контексте касаются строительной сферы. Уже два года под следствием находится заммэра по капстроительству Владимир Костюков. Детали обвинения следствие пока не разглашает, но чиновника выпустили из СИЗО сначала под домашний арест, а потом и под залог.

(фото: Следственный комитет РФ)

Защитная зона

Суть обвинений против Кляйна сводится к тому, что он в городских документах незаконно «прописал» вокруг здания своего пивного склада санитарно-защитную зону. Это не позволило строительным компаниям возвести целый микрорайон. Нет, вроде бы он даже был не против строительства, но не за просто так. В общем, это тот случай, когда несколько капель чернил из ручки могут стоить много-много цветных бумажек, даже серо-зелёного цвета.

Одним из пострадавших предпринимателей, как пишут местные СМИ, стал Павел Подгорный. При прежнем мэре Подгорный работал в департаменте ЖКХ под руководством Черноуса и Паршуто, то есть имел выход на областную власть. Имея такой ресурс, как им не воспользоваться? Судя по всему, так и произошло.

Какие же изменения произо­шли в Томске после ареста Кляйна? Само собой разумеется, что практически сразу же объявлено о планах по строительству нового микрорайона рядом с пивными складами. Правда или нет, но говорят, что вопрос этот был согласован в кабинете замгубернатора Евгения Паршуто. Кроме того, срочно был снижен норматив по обеспеченности новых домов парковками, что не может не радовать строительное лобби. В общем, как хотите, но что-то вся эта история заставляет вспомнить старую историю о романе гадюки и жабы…