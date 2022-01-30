|
Глава телеканала ТНТ в Киргизии назвал Россию колонизатором: "Кто враг?"
30 января 2022, 07:10 • 361 • Политика
Глава телеканала ТНТ в Киргизии Илим Карыпбеков считает Россию колонизатором своего народа. На личной странице в Facebook он задаётся вопросом: "Кто враг нашей страны?"
Президент Киргизии Садыр Жапаров опубликовал на личной странице в социальной сети Instagram пост с, казалось бы, совершенно отвлечённой цитатой Махатмы Ганди: "Элита, воспитанная колонизаторами, является главным врагом своего народа". Собрав тысячи одобрений в виде лайков, сказанное могло бы остаться незамеченным - ну пост и пост. Однако трактовка цитаты Илимом Карыпбековым оказалась скандальной.
Сославшись на сказанное президентом, Илим Карыпбеков назвал колонизатором Киргизии Россию. Всё бы ничего, но Карыпбеков руководит филиалом телеканала ТНТ в Киргизии. А этот канал, как известно, работает на деньги "Газпрома".
- пишет Илим Карыпбеков.
По мнению автора поста, сделать Киргизию независимой не сможет ни он сам, ни его поколение, ни президент Жапаров, поскольку страна не отказывается от России:
Полная версия реплики Карыпбекова доступна на его странице в Facebook.
Подпишитесь на нас
361
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
28 января 2022, 09:05
|
27 января 2022, 14:25
|
24 января 2022, 12:20
|
25 января 2022, 22:10
|
26 января 2022, 09:50
|
27 января 2022, 06:50
|
25 января 2022, 20:25