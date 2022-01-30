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Глава телеканала ТНТ в Киргизии назвал Россию колонизатором: "Кто враг?"

30 января 2022, 07:10  •  361 • Политика
Глава телеканала ТНТ в Киргизии Илим Карыпбеков считает Россию колонизатором своего народа. На личной странице в Facebook он задаётся вопросом: "Кто враг нашей страны?"
Президент Киргизии Садыр Жапаров опубликовал на личной странице в социальной сети Instagram пост с, казалось бы, совершенно отвлечённой цитатой Махатмы Ганди: "Элита, воспитанная колонизаторами, является главным врагом своего народа". Собрав тысячи одобрений в виде лайков, сказанное могло бы остаться незамеченным - ну пост и пост. Однако трактовка цитаты Илимом Карыпбековым оказалась скандальной.
Сославшись на сказанное президентом, Илим Карыпбеков назвал колонизатором Киргизии Россию. Всё бы ничего, но Карыпбеков руководит филиалом телеканала ТНТ в Киргизии. А этот канал, как известно, работает на деньги "Газпрома".
У кыргызов был только один колонизатор - это Россия. Россия завоевала нас, сделав своим вассалом в составе своей колонии Средней Азии, в последующем мы были колонией Советской России в составе СССР. Последние 30 лет барахтаемся, пытаемся быть независимыми, но постепенно обратно идём в лоно колонии РФ и первый шаг сделан - Таможенный союз,
- пишет Илим Карыпбеков.
По мнению автора поста, сделать Киргизию независимой не сможет ни он сам, ни его поколение, ни президент Жапаров, поскольку страна не отказывается от России:
Я совершенно согласен с президентом, эта страна будет развиваться и может стать действительно независимой, когда уйдёт он сам, я и всё наше поколение. Страна имеет шанс развиваться, когда придёт поколение 90-х, 2000-х, поколение Z. Но это тоже под вопросом, потому что мы, воспитанники колонизаторов, постепенно вводим страну обратно в колонию. Это и Таможенный союз, это и ОДКБ, это и разговоры и интервью о возможности войти в состав РФ и что без них мы никуда, это и 90% гэкаэнбэшников, выученных в ФСБ и прошедших квалификацию там, это и статус русского языка в Конституции, это и …… Так что вопрос, кто враг государства, - риторический.
Полная версия реплики Карыпбекова доступна на его странице в Facebook.

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