Глава Татарстана сохранит пост? Путин поддержал выдвижение Минниханова на новый срок

Президент России Владимир Путин поддержал выдвижение Рустама Минниханова в качестве кандидата на должность руководителя Татарстана на новый срок. Это произошло во время видеоконференции между главой государства и руководителем региона.

Темой видеопереговоров стали различные вопросы, связанные с развитием республики, включая борьбу с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. Вообще, ситуация с распространением коронавируса - это первое, что обсудили Путин и Минниханов. В ходе беседы президент России поддержал выдвижение главы региона в качества кандидата на должность руководителя Татарстана на новый срок.

Напомним, что за время коронакризиса в России своих должностей лишился целый ряд губернаторов. Так, в 8 апреля губернатор Камчатки Владимир Илюхин ушёл в отставку после критики из-за коронавируса. А за неделю до этого были уволены главы Архангельской области, Республики Коми и Ненецкого автономного округа.