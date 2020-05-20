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Глава Татарстана сохранит пост? Путин поддержал выдвижение Минниханова на новый срок
20 мая 2020, 22:55 • 56 • Политика
Владимир Путин поддержал выдвижение Рустама Минниханова в качестве кандидата на должность руководителя Татарстана на новый срок.
Президент России Владимир Путин поддержал выдвижение Рустама Минниханова в качестве кандидата на должность руководителя Татарстана на новый срок. Это произошло во время видеоконференции между главой государства и руководителем региона.
Темой видеопереговоров стали различные вопросы, связанные с развитием республики, включая борьбу с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. Вообще, ситуация с распространением коронавируса - это первое, что обсудили Путин и Минниханов. В ходе беседы президент России поддержал выдвижение главы региона в качества кандидата на должность руководителя Татарстана на новый срок.
Напомним, что за время коронакризиса в России своих должностей лишился целый ряд губернаторов. Так, в 8 апреля губернатор Камчатки Владимир Илюхин ушёл в отставку после критики из-за коронавируса. А за неделю до этого были уволены главы Архангельской области, Республики Коми и Ненецкого автономного округа.
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