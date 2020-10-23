Глава СВР в Минске констатировал: Власть в республике пытаются изменить извне

Сергей Нарышкин отметил, что внешнее воздействие на ситуацию в Белоруссии очевидно. После разговора с президентом Александром Лукашенко он отметил, что протестные акции ставят перед местной властью много вопросов.

При этом, указал Нарышкин, ответом на вызов общества может являться конституционная реформа, о которой ранее уже заявлял белорусский лидер.

Российский гость подчеркнул, что влияние на ситуацию в республике происходит не бескорыстно.

"И мы это видим и у нас в России. Это видят и наши коллеги - сотрудники Комитета государственной безопасности Беларуси. Это влияние небескорыстное", - сказал руководитель СВР.

По его словам, важно сохранение стабильности в Белоруссии для её развития как государства.

"Реформа Конституции, начало которой положено, даст ответы на многие вопросы. Но при этом необходимость сохранить [политическую] стабильность - это крайне важное условие для развития государства и общества", - цитирует его заявление ТАСС.