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Глава СВР в Минске констатировал: Власть в республике пытаются изменить извне

23 октября 2020, 07:55  •  82 • В мире
Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин в ходе визита в Белоруссию сообщил, что воздействие на ситуацию в республике извне очевидно. По его словам, власть в стране хотят изменить неконституционными методами.
Сергей Нарышкин отметил, что внешнее воздействие на ситуацию в Белоруссии очевидно. После разговора с президентом Александром Лукашенко он отметил, что протестные акции ставят перед местной властью много вопросов.
При этом, указал Нарышкин, ответом на вызов общества может являться конституционная реформа, о которой ранее уже заявлял белорусский лидер.
Российский гость подчеркнул, что влияние на ситуацию в республике происходит не бескорыстно.
"И мы это видим и у нас в России. Это видят и наши коллеги - сотрудники Комитета государственной безопасности Беларуси. Это влияние небескорыстное", - сказал руководитель СВР.
По его словам, важно сохранение стабильности в Белоруссии для её развития как государства.
"Реформа Конституции, начало которой положено, даст ответы на многие вопросы. Но при этом необходимость сохранить [политическую] стабильность - это крайне важное условие для развития государства и общества", - цитирует его заявление ТАСС.

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