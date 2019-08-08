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Глава СВР сопоставил вклад союзников в победу над Гитлером и бомбардировку Хиросимы США

08 августа 2019, 14:54  •  153 • Политика
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин напомнил о трагических событиях в Хиросиме и Нагасаки, подвергшихся 6 августа 1945 года атомной бомбардировке США. По его словам, Россия не преуменьшает вклада союзников в победу над нацизмом во Второй мировой войне.
Однако нельзя забывать о злодеяниях Запада, в том числе об устроенной США атомной бомбардировке Хиросимы и Нагасаки 6 августа 1945 года, заявил директор СВР. "Надо помнить", - подчеркнул он.
Напомним, 6 августа отмечался Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия, известный также как День Хиросимы. В этом году исполнилось 74 года с момента трагедии.
Тема угрозы ядерной войны стала особенно актуальна из-за одностороннего выхода США из ДРСМД. Напомним, этот документ был подписан в 1987 году между США и СССР по инициативе тогдашнего Генсека ЦК КПСС Михаила Горбачева.

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