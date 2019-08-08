Глава СВР сопоставил вклад союзников в победу над Гитлером и бомбардировку Хиросимы США

Однако нельзя забывать о злодеяниях Запада, в том числе об устроенной США атомной бомбардировке Хиросимы и Нагасаки 6 августа 1945 года, заявил директор СВР. "Надо помнить", - подчеркнул он.

Напомним, 6 августа отмечался Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия, известный также как День Хиросимы. В этом году исполнилось 74 года с момента трагедии.

Тема угрозы ядерной войны стала особенно актуальна из-за одностороннего выхода США из ДРСМД. Напомним, этот документ был подписан в 1987 году между США и СССР по инициативе тогдашнего Генсека ЦК КПСС Михаила Горбачева.