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Глава СВР России Сергей Нарышкин: Мы готовы вести разведку в любых условиях

20 марта 2018, 02:39  •  41 • В России

Лондон высылает их, обвинив в причастности к спецслужбам России и связав эту акцию с делом об отравлении Сергея Скрипаля. Никаких доказательств британские власти привести не удосужились, однако премьер-министр Тереза Мэй уже самоуверенно заявила: «Благодаря этой высылке мы фундаментально подорвем работу российской разведки в Великобритании на долгие годы».

Так ли это? «Комсомолке» удалось получить эксклюзивный комментарий у самого сведущего в этих вопросах человека - директора Службы внешней разведки Российской Федерации Сергея Нарышкина.

- Сергей Евгеньевич, насколько драматичным для нашей разведки стал недружественный шаг британских властей?

- СВР России располагает целым набором весьма эффективных средств для ведения разведывательной деятельности в различных условиях и при любых обстоятельствах, - заверил Нарышкин. - Это гарантирует возможность решения поставленных перед нами президентом страны задач по защите национальных интересов России, наших граждан за рубежом, включая антитеррористическое и другие направления, находящиеся в компетенции разведывательных служб.

Приняв к сведению эти слова, хотим добавить - разведка останется, пока существуют государства, и запретить ее еще никому не удавалось, а вот на пустом месте нанести серьезнейший ущерб российско-британским отношениям Лондону, увы, удалось.

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